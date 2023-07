La collecte de fonds pour le film Elder Care Services est prévue pour le 25 juillet à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Elder Care Services du comté de DeKalb organisera une projection du film « Little Giants » dans le cadre de sa soirée cinéma.

La collecte de fonds aura lieu à 19 heures le 25 juillet au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’admission à la collecte de fonds est ouverte au public.

Le produit de la collecte de fonds soutiendra les programmes des services de soins aux aînés. Un tirage 50/50 aura lieu après la projection. Les portes du théâtre ouvrent à 18h30

Les billets coûtent 12 $ et 10 $ pour les personnes âgées et les jeunes de 18 ans et moins. Des billets sont également disponibles à la porte au coût de 15 $. Pour acheter des billets, composez le 815-758-1225 ou visitez egyptiantheatre.org ou ecsdekalb.org.

Elder Care Services est une organisation locale à but non lucratif qui fournit des services et des programmes aux personnes âgées et aux adultes vulnérables du comté de DeKalb pour les aider à rester en sécurité, en sécurité et soutenus dans la communauté.