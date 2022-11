La collecte de fonds pour la maladie du motoneurone Ultra 7 sur 7 de Kevin Sinfield se rapproche de 500 000 £ | Actualités de la Ligue de Rugby

Kevin Sinfield a terminé la quatrième journée de son défi Ultra 7 en 7

La dernière offre de collecte de fonds de Kevin Sinfield en faveur de la maladie du motoneurone se dirigeait vers un demi-million de livres alors qu’il terminait le quatrième jour de son défi Ultra 7 en 7 à Stokesley.

Le total cumulé de la quête de Sinfield, dans laquelle il vise à parcourir environ 40 milles pendant sept jours consécutifs avant d’atteindre Old Trafford à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de rugby à XV de samedi, s’élevait à 461 957,65 £ peu de temps après son arrivée à Stokesley.

À partir de Chester-le-Street, l’itinéraire de Sinfield comprenait un arrêt au stade Riverside où il a été accueilli sur le terrain et présenté avec un maillot signé Middlesbrough pour stimuler sa collecte de fonds pour cinq organisations caritatives MND.

Après avoir terminé sa dernière étape de 40 milles, Sinfield a rendu hommage aux habitants du nord-est qui ont bravé les intempéries pour venir le soutenir et contribuer.

“Il convient de noter que nous avons traversé des zones ouvrières vraiment difficiles et je pense que cela a résonné chez nous tous, en particulier l’augmentation du coût de la vie, le nombre de personnes qui sont sorties avec des cinq et des 10 et des 20 était incroyable, ” Sinfield a dit Petit-déjeuner de la BBC.

“Nous savons que les gens ont du mal dans beaucoup de ces domaines, mais la générosité, le soutien et la gentillesse ont encore été incroyables.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’ancien capitaine de Leeds, âgé de 42 ans, s’inspire de son ami proche et ancien coéquipier Rob Burrow, qui a reçu un diagnostic de MND fin 2019, ainsi que de l’ancien joueur de rugby écossais Doddie Weir et de l’ancien capitaine de Bradford City, Stephen Darby. , qui vivent avec la maladie.

Jeudi, Sinfield devrait quitter le nord-est et parcourir un itinéraire de 41 milles de Stokesley à York, en passant par Thirsk et Easingwold avant d’arriver à York Minster vers 15h30.

Sinfield reste dans les temps pour terminer son défi sur le terrain d’Old Trafford à la mi-temps de la finale masculine entre l’Australie et les Samoa.

Son dernier défi de collecte de fonds bénéficiera principalement à l’appel de la MND Association et de la Leeds Hospitals Charity pour construire le Rob Burrow Center for MND à Leeds.

Le grand joueur de rugby écossais Doddie Weir a accueilli Kevin Sinfield le premier jour de son dernier défi de collecte de fonds

Il y aura également des dons à MND Scotland, à la My Name’5 Doddie Foundation, à la Darby Rimmer MND Foundation et à la campagne 4ED, en soutien à l’ancien joueur de rugby des Gloucester et Leicester Tigers, Ed Slater, qui a récemment été diagnostiqué avec la maladie.

Fin 2020, Sinfield a collecté 2,7 millions de livres sterling pour des organisations caritatives MND après avoir couru sept marathons en sept jours et une somme supplémentaire de plus de 1 million de livres sterling a été générée en novembre 2021 après avoir parcouru 101 miles en 24 heures.