La collecte de fonds No Student Left Behind du dojo Sandwich du dojo Tom Heriaud est prévue pour le 28 août – Shaw Local

DOJO Dynamics collecte des fonds pour son programme de bourses d’études Tom Heriaud No Student Left Behind avec un dîner de côtelettes de porc et de poulet au volant d’un 5B. La collecte de fonds se déroulera de 16 h 30 à 18 h 30 le dimanche 28 août au DOJO Dynamics, 131 Wells St. à Sandwich.

Les billets coûtent 15 $ chacun et comprennent deux côtelettes de porc, un demi-poulet ou une combinaison d’une côtelette et d’un quart de poulet avec compote de pommes, fèves au lard, salade de chou, petit pain et beurre. Des repas de hot-dogs pour enfants sont disponibles pour 6 $. Les billets peuvent être commandés en ligne sur formulaires.gle/ckkfqwSmUpuzUYbh9. Le paiement en espèces ou par chèque est dû lors de la prise en charge.

Le programme de bourses Tom Heriaud No Student Left Behind a été créé pour pouvoir continuer à enseigner à ceux qui rencontrent des difficultés financières ou qui viennent au dojo via les écoles, les églises, les forces de l’ordre et d’autres organisations et qui n’ont pas les moyens d’acheter des uniformes et du matériel. Grâce à la générosité de la communauté, DOJO Dynamics espère continuer à enseigner, guider et encadrer nos jeunes pendant de nombreuses années à venir.

Toute personne ne pouvant assister à la collecte de fonds et souhaitant faire un don peut visiter dojodynamics.com ou envoyez un chèque à DOJO Dynamics, 131 S. Wells St., Sandwich, IL 60548.