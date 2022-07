La collecte de fonds No Clean Water, No Good Beer aura lieu le 8 août – Shaw Local

La collecte de fonds No Clean Water, No Good Beer des Amis de Fox River aura lieu de 18 h à 21 h le lundi 8 août au Bandito Barney’s Beach Club à East Dundee. Cet événement permet le travail en cours de FOTFR pour préserver, restaurer et protéger la rivière Fox, selon un communiqué de presse.

L’événement comprendra une sélection de bières, de vins et de cafés, une nouvelle heure de hors-d’œuvre chauds, une tombola et un encan silencieux. Les prix comprendront des paniers de produits d’entreprises locales, des certificats-cadeaux et l’admission à des endroits à visiter à proximité.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez www.fotfr.org.