La collecte de fonds Joliet offre les meilleurs bourbons, la nourriture «wurst» pour aider les anciens combattants – Shaw Local

Venez profiter de « Brats Bourbon, and Brews » le 23 août et aidez à fournir des chiens d’assistance aux anciens combattants.

Tom Grotovsky, propriétaire de Great American Bagel à Joliet, a fondé l’organisation à but non lucratif Brats, Bourbon, and Brews en 2018, qui organise la collecte de fonds du même nom.

L’objectif cette année est de faire un don de 25 000 $ à la VIP Service Dog Foundation pour fournir cinq chiens d’assistance à cinq anciens combattants, a déclaré Grotovsky.

« C’est juste un grand événement communautaire », a déclaré Grotovsky. « Rien de prétentieux à ce sujet, juste une soirée amusante à faire de bonnes choses pour la communauté dans laquelle nous vivons et travaillons tous. »

Grotovsky a déclaré que l’événement 21 ans et plus mettra en vedette 33 bourbons différents à déguster, tels que Heaven’s Door, Espy’s, Widow Jane et Smokewagon, ainsi que « toutes sortes de bières ».

Brats, Bourbon et Brews comprendront également un concours de bratwurst, où des chefs professionnels et amateurs locaux se disputeront le chef «wurst» du comté de Will, a-t-il déclaré.

« Nous donnons alors un trophée de bratwurst en or juste pour nous amuser un peu avec », a déclaré Grotovsky.

Les billets coûtent 50 $.

« Sauf si nous vendons, vous pouvez les acheter à la porte », a déclaré Grotovsky.

Grotovsky a déclaré que tous les bénéfices profitaient à la communauté. Personne dans l’organisation à but non lucratif ne profite de l’événement, a-t-il déclaré.

« Aucun argent ne va aux salaires ou à quoi que ce soit d’autre que les dépenses et les personnes dans le besoin », a déclaré Grotovsky.

Pourquoi créer une association à but non lucratif ?

En tant que propriétaire d’entreprise à Joliet, Grotovsky a déclaré qu’il souhaitait soutenir la communauté qui le soutenait.

« J’ai vu un besoin d’aide dans la communauté dans différentes situations », a déclaré Grotovsky. « Nous avons donc commencé par faire des choses pour certaines des organisations de services sociaux ici à Joliet. »

Grotovsky a déclaré que la collecte de fonds avait commencé comme un petit événement de « soirée pour hommes ». Les invités ont apporté un don pour une mission locale pour les sans-abri et ont apprécié du bourbon et de la bière en retour, a-t-il déclaré.

L’organisation à but non lucratif a depuis aidé des organisations locales de diverses manières. Cela incluait de donner des aliments en conserve à MorningStar Mission à Joliet pour faire un don de 10 000 $ au musée du rock and roll de l’Illinois sur la route 66 à Joliet pour aider à fournir des toilettes au premier étage, a déclaré Grotovsky.

Grotovsky a déclaré qu’aider la communauté le faisait se sentir bien.

« Je veux avoir un héritage dans ma famille pour que mon fils regarde quand je passe et dise: » Wow, mon père a fait de bonnes choses pour la communauté « , a déclaré Grotovsky. « Je tiens à la ville de Joliet. C’est une grande ville.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Brats, Bourbon et Brews

QUAND: 17 h à 20 h 23 août

OÙ: Jacob Henry Mansion, 20 S. Eastern Ave. à Joliet

ETC: Bratwurst par des chefs locaux, échantillons de bourbons et de bières de haute qualité, musique live. Le produit profite à la VIP Service Dog Foundation.

DES BILLETS: 50 $. Achetez à bratsbourbonbrews.org.

INFO: Envoyez un courriel à [email protected] et vipservicedogfoundation.com.