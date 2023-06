La collecte de fonds Give Hope Wings est autorisée à décoller dans les aéroports régionaux de la Colombie-Britannique

La sixième campagne annuelle Give Hope Wings espère une collecte de fonds vertigineuse cette semaine alors qu’elle lance l’expédition occidentale de sa collecte de fonds samedi à Pitt Meadows.

Cette collecte de fonds dirigée par des bénévoles recueille des fonds pour Hope Air, un service caritatif national qui offre des voyages gratuits aux Canadiens qui ont besoin de soins médicaux vitaux dans des établissements éloignés de chez eux.

L’escale à l’aéroport régional de Pitt Meadows marque le début de l’expédition de l’Ouest, qui emmènera les pilotes participants partout en Colombie-Britannique et dans l’ouest de l’Alberta.

L’expédition de l’Ouest est l’une des trois étapes distinctes de la campagne de financement de cette année, dont l’objectif est de recueillir 600 000 $ au total.

Cet argent ira aux personnes qui ont désespérément besoin de soins de santé, a expliqué Doug McNair, capitaine de l’expédition Give Hope Wings.

«Pour ceux qui en ont besoin, Hope Air peut aider à couvrir les frais de voyage et autres dépenses au-delà de ce que leurs régimes provinciaux paient», a déclaré McNair. « La sensibilisation et la collecte de fonds pour Hope Air sont gratifiantes car c’est une noble cause. »

Christine Stolte, coordonnatrice principale du marketing numérique pour Hope Air, a déclaré que deux pilotes lanceront l’expédition dans l’ouest à Pitt Meadows, et passeront ensuite les huit prochains jours à voyager à travers la province jusqu’à la fin de l’expédition le 18 juin.

« [The Pitt Meadows stop] est l’occasion pour la communauté de se mobiliser pour soutenir les patients de Hope Air, de se connecter avec les patients qui connaissent l’impact du soutien de Hope Air et de rencontrer les pilotes participant à cette expédition pionnière », a déclaré Stolte.

Depuis la toute première campagne Donnez des ailes à l’espoir, plus de 1,8 million de dollars ont été amassés, permettant à 5 145 Canadiens d’organiser des voyages.

Avec la première expédition déjà terminée dans l’est du Canada et deux autres expéditions à suivre, l’objectif de 600 000 $ est déjà atteint à plus de la moitié, avec près de 400 000 $ amassés jusqu’à maintenant.

La campagne Give Hope Wings s’arrêtera à l’aéroport de Pitt Meadows le samedi 10 juin de 8h30 à 10h.

AirportfundraiserfundraiserPitt Meadows