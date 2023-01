La collecte de fonds du jour de la marmotte du district scolaire 200 de Woodstock se tiendra virtuellement à partir du 29 janvier – Shaw Local

La Woodstock School District 200 Education Foundation organisera virtuellement cette année sa collecte de fonds annuelle Groundhog Day afin de collecter des fonds pour améliorer l’éducation des élèves du district.

Une variété de certificats-cadeaux d’entreprises et de restaurants locaux, des paniers de fantaisie, des adhésions à des clubs de golf, des billets pour des événements sportifs et culturels et d’autres prix seront disponibles pour visionnement et enchère en ligne.

Les participants aux enchères silencieuses peuvent s’inscrire dès maintenant en ligne sur marmotte2023.givesmart.com ou en envoyant le mot-clé groundhog2023 au 76278.

Les enchères se dérouleront de 18 h le 29 janvier à 15 h le dimanche 5 février.

Après la clôture des enchères le 5 février, les enchérisseurs retenus seront informés par e-mail avec des instructions sur la façon de recevoir leurs articles.