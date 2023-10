La collecte de fonds de Manchin et Sinema ralentit alors qu’ils réfléchissent à 2024

Sinema, qui a quitté le Parti démocrate pour devenir indépendante à la fin de l’année dernière, a levé 826 000 $ entre le 1er juillet et le 30 septembre. C’est 50 % de moins que son total du trimestre précédent, où elle avait levé près de 1,7 million de dollars. Elle a également dépensé la quasi-totalité de ce qu’elle a collecté, de sorte que ses liquidités sont essentiellement inchangées par rapport à la fin du dernier trimestre. Et elle a de nouveau été dépassée par son challenger, Rep. Rubén Gallego (D-Arizona), cette fois avec une marge de près de 4:1.

Mais Sinema n’est pas encore déclarée candidate, il est donc logique, à certains égards, qu’elle ne collecte pas de fonds comme telle. Elle a réalisé un investissement important de 267 000 $ dans la publicité numérique et a dépensé en conseil en collecte de fonds ce trimestre, deux signes qu’elle se prépare peut-être à diriger.

La candidature de Sinema créerait une compétition à trois contre Gallego et le républicain Kari Lake, entrés dans la course la semaine dernière. L’équipe de Sinema se prépare tranquillement à sa candidature, recherchant des donateurs et façons de construire une coalition bipartite.

« J’ai promis aux Arizoniens d’être indépendants et de travailler avec n’importe qui pour obtenir des résultats durables », a déclaré Sinema dans un communiqué. « Au cours des quatre dernières années, nous avons contribué à avoir un impact significatif sur les Arizoniens dans tous les coins de notre État – et nous disposons des ressources nécessaires pour poursuivre notre travail en aidant les Arizoniens à construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles.

La campagne de Gallego a permis de récolter plus de 3 millions de dollars pour le troisième trimestre consécutif. Il a terminé le mois de septembre avec 5 millions de dollars, soit un peu moins de la moitié de ce que Sinema a amassé. Lake n’a pas eu à déclarer de total pour le troisième trimestre car elle s’est inscrite à la course en octobre, après la période de référence. Le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb, le principal concours de Lake, a récolté 475 000 $.

L’Arizona n’est pas une course de premier plan pour les Républicains, et la perspective que Sinema se présente comme indépendant rend la compétition extrêmement imprévisible.

Mais la Virginie occidentale est un prix que les républicains convoitent depuis longtemps. Les Républicains du Sénat y voient, aux côtés de l’Ohio et du Montana, leur meilleure voie pour reprendre le Sénat. Tous trois sont des États que l’ancien président Donald Trump a remportés en 2020 – la Virginie occidentale de près de 39 points. Les dirigeants du GOP pensent qu’ils peuvent renverser l’État, que Manchin se présente ou non.

Manchin a levé 715 000 $ au troisième trimestre. C’est nettement moins que les près de 1,3 million de dollars qu’il a récoltés au cours du deuxième trimestre, mais plus de 371 000 dollars qu’il a levés au cours des trois premiers mois de l’année.

Il a surpassé ses deux adversaires. Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a récolté 613 000 $ et le représentant. Alex MooneyLe total de (RW.Va.) était de 314 000 $. Aucun des deux n’a plus de 2 millions de dollars en banque.

Manchin a déclaré qu’il ne prendrait pas de décision sur sa réélection avant la fin de l’année. Sinema a jusqu’à la date limite de dépôt en avril.