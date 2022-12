La collecte de fonds de basket-ball DeKalb Toys for Tots est prévue pour le 5 décembre – Shaw Local

DeKALB – La police et les pompiers de DeKalb joueront leur sixième compétition annuelle de basket-ball «Guns and Hoses» avec la faculté du district scolaire 428 de DeKalb pour collecter des jouets pour Toys for Tots.

Le match aura lieu lundi à 19 h au Huntley Middle School, 1515 S. Fourth St., DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’admission au jeu pour adultes est un nouveau jouet non emballé d’une valeur d’au moins 5 $ ou 5 $ en espèces. L’admission pour les étudiants est un nouveau jouet non emballé d’une valeur d’au moins 2 $ ou 2 $ en espèces.

Les portes ouvrent à 18 h 30. Les profits de l’événement serviront à l’achat de jouets pour les groupes d’âge dont les dons n’ont pas entièrement répondu à leurs besoins. Les jouets seront distribués à diverses agences du comté, notamment l’Armée du Salut, Head Start et Hope Haven.

Les enfants de 18 ans et moins recevront au moins deux jouets, un livre adapté à leur âge pour promouvoir l’alphabétisation, plusieurs bas de Noël, et chaque famille recevra également un jeu de société, un puzzle ou une vidéo familiale pour aider à promouvoir le temps passé en famille.

Pour plus d’informations, appelez le 779-777-5896 ou envoyez un e-mail à dekalb.il@toysfortots.org.