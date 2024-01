La collecte de fonds Box to Box Films donne le coup d’envoi à l’expansion de l’ambition – Sportico.com

Gongora/NurPhoto via Getty Images

La société de production Box to Box Films a récemment obtenu 30 millions de livres sterling (environ 38 millions de dollars) de capital de croissance auprès de Bruin Capital, qui prendra une participation minoritaire dans le créateur de la sensation du streaming. Formule 1 : Conduire pour survivreselon une source proche du dossier.

Avec ces nouveaux fonds, Box to Box a l’intention de se développer dans des activités autofinancées et dans de nouveaux secteurs verticaux (tels que le divertissement scénarisé), en gardant également un œil sur les opportunités potentielles de fusions et acquisitions. En plus de Conduire pour survivrela société a réalisé des documentaires sportifs Point de rupture et Bat son plein pour Netflix ainsi que Ça passe ou ça casse pour Apple TV+, entre autres, tout en développant du vrai crime et d’autres projets non sportifs.

“Box To Box est prêt à franchir la prochaine étape en réalisant son énorme potentiel pour devenir la société de divertissement sportif par excellence à l’échelle mondiale tout en continuant à produire le meilleur contenu non sportif de sa catégorie”, ont déclaré les cofondateurs de Box to Box, James Gay-Rees et » a déclaré Paul Martin dans un communiqué. « Pour exécuter cette prochaine phase de croissance, il fallait un partenaire qui comprenait notre activité et apportait des ressources complémentaires et des antécédents qui passionneraient l’industrie ainsi que les partenaires créatifs. Bruin, c’est cela et bien plus encore, et nous sommes ravis de travailler avec [Bruin CEO] George Pyne et l’équipe.

Fondée en 2016, Box to Box a exploré de nombreux partenariats potentiels avant de parvenir à un accord avec Bruin. L’accord intervient dans un contexte d’intérêt accru (et de concurrence) dans la catégorie des sports hors direct, lancé en partie par le succès rencontré par Netflix. Conduire pour survivre et des émissions sportives similaires basées sur l’accès. Box to Box travaille actuellement sur de nouvelles émissions axées sur le rugby et l’athlétisme pour Netflix.

Pour Bruin, l’accord représente son premier investissement minoritaire ou sa première incursion dans le divertissement produit. Cependant, il s’agit également du dernier jumelage du véhicule d’investissement avec une société en pleine croissance ayant des racines européennes. Lancée en 2015, la société a conclu plus de 30 deals. La semaine dernière, Sportico a rapporté que Bruin vendrait la société de marketing Two Circles dans le cadre d’un accord estimé à environ 315 millions de dollars.

« Nous ne pouvons pas être plus enthousiastes à l’idée de soutenir Box To Box dans cette renaissance en plein essor de la propriété intellectuelle », a déclaré Pyne dans un communiqué. « En plus d’être des conteurs de classe mondiale, la capacité de l’équipe à transformer l’accès des initiés en une croissance commerciale définissable et une création de valeur significative est la raison pour laquelle tous les acteurs du secteur cherchent à travailler avec eux. Il s’agit désormais d’avoir le capital et la flexibilité nécessaires pour créer plusieurs lignes d’entreprises à croissance durable, et c’est là que nous intervenons. En plus d’être fans de leur travail, nous voyons un potentiel illimité pour l’entreprise de capitaliser sur une gamme d’opportunités avec des athlètes, des équipes. , ligues, fédérations et marques pour la collaboration et le développement commercial.