La collecte de fonds Big White pour le sauvetage des chiens fait remuer la queue

La collecte de fonds comprenait une course d’obstacles et un concours de costumes.

Des chiots et leurs pattes profitent d’une journée au soleil lors de la journée de collecte de fonds Big White et Paws it Forward. (Station de ski Big White/Soumis)

Une journée de gentillesse et de collecte de fonds a eu lieu à Big White pour collecter des fonds pour les chiots ayant besoin d’un foyer.

L’événement a eu lieu le 26 août, Journée internationale du chien, en soutien à Paws it Forward Dog Rescue.

Les fonds ont été comptabilisés ensemble, Big White et Paws it Forward ont collecté 1 715 $ qui seront utilisés pour sauver et réhabiliter les chiens dans le besoin.

Les activités de la journée comprenaient une course à obstacles et un concours des mieux habillés où les propriétaires d’animaux et leurs élégants compagnons ont défilé devant les juges.

En plus des festivités de la journée du chien, les participants ont reçu des sacs de cadeaux offerts par Bosley’s by Pet Value à Kelowna.

Le prochain événement de collecte de fonds Paws it Forward est la soirée Wine for K9s au Laurel Packinghouse.

Pour en savoir plus, voir les chiots adoptables, faire un don ou faire du bénévolat, visitez Pawsitforward.com.

