La collecte de fonds au chocolat chaud de la Downtown Kelowna Association remue de l’argent froid et sonnant pour la banque alimentaire

La Downtown Kelowna Association (DKA) aide à rendre Noël plus lumineux pour ceux qui comptent sur la Central Okanagan Food Bank (COFB).

La collecte de fonds de chocolat chaud du DKA au Winter Street Market et Light Up de cette année a servi 4 000 $.

La banque alimentaire offrait du chocolat chaud pour un don minimum de 5 $ et des tasses spécialement marquées pour le marché de rue d’hiver étaient disponibles pour un don minimum de 10 $. Pour chaque don de 1 $, le COFB peut fournir jusqu’à 3 $ de nourriture aux clients grâce au pouvoir d’achat des détaillants alimentaires locaux.

Selon la banque alimentaire, il y a eu une augmentation de 30 % du nombre de personnes ayant besoin de ses services.

Cela représente plus de 5 500 personnes desservies chaque mois, dont 34 % sont des enfants et des jeunes de moins de 15 ans, et 22 % sont des personnes âgées vivant avec un revenu fixe.

« Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont assisté à notre événement et nous ont aidés dans notre objectif de soutenir les clients de la banque alimentaire », a déclaré Mark Burley, directeur général de la DKA. “Le DKA se réjouit de poursuivre cette tradition au Winter Street Market dans le cadre de notre engagement à soutenir la communauté.”

