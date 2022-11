La collecte de denrées non périssables pour le projet Franklin Mall commence le 14 novembre – Shaw Local

Les offres d’épicerie rouges familières qui collectent des marchandises pour le projet Franklin Mall de cette année seront dans des endroits bien en vue dans la communauté de Sandwich à partir de la semaine du 14 novembre. Les citoyens peuvent déposer des dons de denrées non périssables pour aider à remplir environ 250 boîtes d’épicerie. Les articles nécessaires comprennent, mais sans s’y limiter, les soupes, les légumes et les fruits en conserve. Les céréales, le beurre de cacahuète, les pâtes sèches et la sauce, les macaronis au fromage, les nouilles ramen et le riz sont particulièrement appréciés. La collecte se poursuivra jusqu’au 12 décembre. Les articles donnés seront ensuite triés et emballés pour être livrés le samedi 17 décembre.

Le projet Franklin Mall est une tradition de vacances dans la communauté de Sandwich depuis plus de 65 ans. Le projet est né en 1954 lorsque Franklin “Red” Mall et sa femme, Peg, ont commencé à apporter des provisions pour le dîner des fêtes à des voisins qui avaient besoin d’un peu d’aide. Cette même année, Frankie, vêtu d’un costume de Père Noël fabriqué par Peg, a livré des paniers de friandises maison et des fruits frais aux personnes âgées qui passaient Noël seules.

Après plusieurs années, la santé de Frankie s’est détériorée. Il a demandé au Sandwich Lions Club s’il pouvait reprendre le projet. Les Lions ont accepté, tant qu’ils avaient le soutien de toute la communauté.

Frankie et Peg ne sont plus avec nous, mais leur héritage se poursuit à travers ce programme de partage à l’échelle de la communauté. Au cours des dernières années, environ 250 boîtes de nourriture et cartes-cadeaux de nourriture ont été livrées à des familles et des individus méritants du district scolaire 430 de Sandwich.

Des contributions monétaires de la communauté sont également nécessaires. Le Lions Club achètera des cartes-cadeaux pour accompagner chaque boîte d’épicerie afin que les bénéficiaires puissent compléter les boîtes avec des aliments frais de leur choix. Les contributions de toute taille sont importantes et sont acceptées avec gratitude et peuvent être envoyées par la poste au Sandwich Lions Club, PO Box 32, Sandwich, IL 60548 ; ou ils peuvent être postés ou déposés à la First National Bank, 100 W. Church St., Sandwich, IL 60548. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Franklin Mall Project. Le Sandwich Lions Club facilitant le projet, il n’y a pas de frais administratifs. Chaque dollar va directement aux destinataires visés.

Le Lions Club recherche également des références de personnes qui ont besoin de ce type d’assistance. Notre société est de plus en plus mobile et les Lions ne peuvent pas compter sur les références des années passées. Les boîtes et les cartes d’épicerie seront distribuées uniquement aux personnes dont les adresses ont été confirmées avant le 5 décembre. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été un ancien destinataire ou si vous souhaitez faire une nouvelle recommandation, appelez les ambassadrices Lion Karen Spangler au 815 -786-2189, Kyle Wallis au 815-304-3175 ou Michele Farley au 815-786-8086 avec le nom complet et l’adresse.