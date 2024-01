La collation riche en fibres n°1 à acheter chez Target pour perdre du poids, selon une diététiste

Target est un endroit amusant pour faire du shopping. Vous pouvez vous rendre à leur Dollar Spot ou parcourir les jolis vêtements, les couvertures moelleuses, la magnifique décoration intérieure et trouver votre nouvelle collation préférée, le tout en un seul voyage.

Si votre objectif est de perdre du poids, augmenter votre consommation de fibres est une décision judicieuse. Les fibres présentent une longue liste d’avantages pour la santé, notamment la réduction du risque de maladie cardiaque, de diabète de type 2 et de certains cancers, mais il est probable que vous n’en consommez pas suffisamment, selon le Service de recherche économique de l’USDA. Les Américains consomment en moyenne environ 16 grammes de fibres par jour, soit bien moins que les 28 grammes recommandés pour un régime de 2 000 calories.

Les fibres proviennent d’aliments végétaux ; les deux principaux types sont les fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles ralentissent la digestion et les fibres insolubles gonflent vos selles et réduisent la constipation. Les deux types se trouvent dans les fruits, les légumes, les noix et les céréales, et tous deux ont des effets bénéfiques sur la santé.

Parallèlement à la prévention des maladies, les fibres alimentaires favorisent la perte de poids. Les fibres gonflent dans l’estomac, ce qui augmente la satiété, explique Kelli Davenport, MS, RD, diététiste chez Top Nutrition Coaching. Étant donné que les fibres entraînent également « que les aliments sortent plus lentement de l’estomac, vous vous sentirez rassasié plus longtemps ». De plus, il a été démontré que les fibres solubles aident à diminuer l’appétit », ajoute-t-elle. (Une revue systématique et une méta-analyse de 2019 dans nourriture confirme les bienfaits des fibres solubles sur la régulation de la faim.)

De plus, les aliments riches en fibres (céréales entières, fruits, légumineuses et légumes non féculents) ont tendance à être des options moins caloriques. Remplir votre alimentation avec ces types d’aliments peut également favoriser la perte de poids, ajoute Natalie Carroll, RDNune diététiste nutritionniste qui travaille également chez Top Nutrition Coaching.

Alors, quelle est la meilleure collation amaigrissante à acheter chez Target si vous êtes prêt à vous concentrer sur les fibres ? Poursuivez votre lecture pour découvrir lequel nos diététistes ont choisi.

Comment choisir une collation saine et riche en fibres pour perdre du poids

Recherchez au moins 3 grammes de fibres

Une collation riche en fibres doit contenir au moins 3 grammes de fibres par portion. La meilleure collation riche en fibres serait composée d’aliments entiers, comme des noix, des fruits, des edamames, des légumes ou du pop-corn soufflé à l’air, explique Davenport. Les collations emballées peuvent également être une option, mais recherchez un minimum d’ingrédients, explique Carroll. Les aliments comme les collations aux pois verts cuits au four, les craquelins aux grains entiers, le houmous et les trempettes aux haricots sont tous d’excellentes options.

Minimiser le sucre ajouté

Trop de sucre ajouté peut provoquer des pics et des baisses de glycémie – des montagnes russes sur lesquelles votre corps ne veut pas être. Vous pourriez vous sentir nerveux ou agité lorsque vous ressentez un pic de glycémie, explique Davenport. Mais si vous souffrez de diabète, ce pic peut provoquer une vision floue, de la fatigue, une bouche sèche, une soif accrue ou des maux de tête, dit-elle. Un accident qui en résulte ne se sent pas beaucoup mieux non plus, produisant potentiellement des tremblements, de la transpiration, de la fatigue, de l’irritabilité, des étourdissements et une perte de concentration. “Méfiez-vous des sucres ajoutés”, dit Davenport.

Pack de protéines

Les fibres favorisent la satiété, tout comme les protéines. Il a été constaté que la consommation d’un régime riche en protéines ainsi que d’une activité physique régulière diminuaient la graisse corporelle et viscérale et amélioraient les lipides sanguins, la sensibilité à l’insuline et l’inflammation par rapport à un groupe témoin, selon une étude de 2021 dans la revue. Frontières de la médecine cardiovasculaire sur les adultes d’âge moyen souffrant d’obésité. Lorsque vous choisissez une collation, pensez aux fibres et protéine.

La meilleure collation riche en fibres n°1 chez Target

Target propose de nombreuses options de collations saines, mais lorsqu’il s’agit d’une collation de perte de poids riche en fibres, il y en a une qui épate nos diététistes. Carroll recommande Sel de mer edamame rôti à sec de Seapoint Farms. «Cette collation délicieuse et croquante contient 8 grammes de fibres par ⅓ de tasse et fournit également des protéines végétales», dit-elle. L’edamame fournit également des fibres solubles régulant l’appétit.

De plus, la liste des ingrédients est simple : du soja et du sel. Et il se marie bien avec une variété d’autres aliments. «J’aime la polyvalence de cette collation», dit Carroll, suggérant de manger cet edamame seul, mélangé à un mélange montagnard fait maison avec des noix et des fruits secs ou ajouté à du pop-corn soufflé à l’air.

En plus d’être riches en fibres favorables à la perte de poids, les edamames rôtis à sec présentent également des avantages supplémentaires pour la santé.

Peut aider à réduire la graisse abdominale

Il y a juste quelque chose à propos du soja : une revue de 2019 publiée dans la revue Nutriments examiné plus de 22 études. Les chercheurs ont découvert que les femmes qui consommaient régulièrement des produits à base de soja avaient un poids corporel, un IMC, un tour de taille et un pourcentage de graisse corporelle inférieurs. Les fibres, les protéines et les composés du soja appelés isoflavones peuvent contribuer à favoriser un poids santé.

Peut aider à réduire votre risque de cancer du sein

Le soja contient des phytoestrogènes, qui ont une structure chimique similaire à celle des œstrogènes, l’hormone sexuelle féminine. C’est peut-être pourquoi une revue de 2022 publiée dans la revue En Vivo ont découvert que les femmes pré- et post-ménopausées qui consommaient davantage de produits à base de soja présentaient des taux de cancer du sein plus faibles. Les auteurs de l’étude ont déclaré que le soja peut imiter les œstrogènes dans le corps, ce qui peut réduire le risque de cancer du sein.

Peut aider à améliorer la fonction cognitive

Restez alerte avec le soja : une revue de 2020 publiée dans Avis nutritionnels a examiné les résultats de 16 essais contrôlés randomisés qui ont testé les effets des isoflavones de soja sur le cerveau. Les auteurs ont constaté que les participants qui consommaient plus de produits à base de soja avaient une meilleure mémoire et une meilleure fonction cognitive à mesure qu’ils vieillissaient.

L’essentiel

Si votre objectif est de perdre du poids, vous disposez de nombreuses options de collations riches en fibres. Mais celui qui arrive en tête est l’edamame rôti à sec de Seapoint Farms, disponible chez Target. Avec des protéines et des fibres, l’edamame rôti à sec est une collation agréablement croustillante qui offre des protéines et des fibres pour vous garder rassasié jusqu’à votre prochain repas.