La collaboration Hilary Duff x Smash + Tess est votre nouvel uniforme de quarantaine

Hilary Duff a entrepris de créer votre uniforme de quarantaine parfait, et nous dirions qu’elle a réussi. Ses nouvelles barboteuses en collaboration avec Smash + Tess sont assez mignons pour être portés hors de la maison, tout en restant très confortables.

« Ils sont flatteurs pour tant de types de corps différents … Je les ai portés quand je suis dans ma meilleure forme, tout au long de ma grossesse et, bien sûr, après la grossesse », dit Hilary. « Cette collaboration était un rêve devenu réalité. J’adore la mode, mais j’aime aussi être à l’aise parce que je suis une maman occupée. »

Le barboteuse sont disponibles dans les tailles XXS-P à XXXL, et certains viennent même en styles maman et moi. Smash + Tess est une marque de mode lente, avec 100% de sa production au Canada et aux États-Unis. Hilary est une fan de longue date.

Alors ci-dessous, magasinez Barboteuses de Hilary, qu’elle modèle avec son adorable fille Banks, et assurez-vous de consulter le reste du site Smash + Tess ainsi que!