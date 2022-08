La collaboration est essentielle pour lutter contre les inondations – Shaw Local

Les inondations ne vont pas disparaître – ni sur la Rock River, ni sur la Fox, ni sur l’Illinois.

Au contraire, cela va probablement s’aggraver en raison du changement climatique et du développement en amont.

La rivière Fox à Algonquin, par exemple, a connu cinq inondations majeures au cours des années 2010, un nombre inquiétant puisque ce même point de la rivière n’a été inondé à ce niveau que six fois au cours des neuf décennies précédentes.

La rivière Rock à Dixon n’a connu qu’une seule inondation majeure où les niveaux d’eau ont dépassé 20 pieds dans son histoire enregistrée – dans les années 1970, lorsque deux autres inondations modérées se sont produites. Aucune inondation n’a suivi jusqu’en 1996, puis rien jusqu’en 2010. Depuis lors, au moins une inondation s’est produite en 2013, 2017, 2018, 2019 et 2020, dont trois inondations régulières et trois modérées en 2019 seulement.

Là où la rivière Illinois traverse Morris, une inondation majeure 11 fois depuis le début de la tenue des registres en 1900. L’une d’entre elles s’est produite dans les années 1980, deux dans les années 1990, deux autres dans les années 2000 et trois dans les années 2010. La rivière a inondé à Morris six fois chacune des deux dernières décennies, le nombre le plus élevé jamais enregistré.

La collaboration entre les autorités locales, étatiques et fédérales est nécessaire pour lutter contre les problèmes d’inondation partout, et des exemples trouvés parmi les communautés le long du Fox et de l’Illinois ont montré leur valeur.

Le travail réalisé par la Fox River Flood Commission et la coalition qui l’a inspirée, l’Illinois Valley Flood Resiliency Alliance, ne fait pas que garder les communautés riveraines sur la même longueur d’onde. Cela leur donne la possibilité de tirer parti de leurs connaissances et de leurs chiffres pour obtenir des subventions et d’autres financements pour réaliser des projets d’atténuation des inondations.

Le gouvernement fédéral «recherche des projets et des communautés qui planifient de manière proactive pour prévenir les inondations avant qu’elles ne surviennent», a déclaré la sénatrice d’État Sue Rezin, qui a dirigé la création du groupe de la rivière Illinois. “En participant à cette coalition, cela nous élève lorsque les communautés, en tant que membres de notre coalition, vont ensuite demander des subventions.”

L’Illinois Valley Flood Resiliency Alliance a généré des millions de dollars de subventions pour les communautés de la région du district de Rezin et a contribué à garantir que toutes les communautés étaient sur la même longueur d’onde, a déclaré Mike Sutfin, le gestionnaire des plaines inondables maintenant à la retraite d’Ottawa.

Comme Sutfin l’a dit, il peut être le meilleur gestionnaire de plaine inondable au monde, mais cela n’a pas d’importance si les gens en amont et en aval de lui remplissent les plaines inondables avec le développement.

Des coalitions comme celles-ci devraient être reproduites dans tout l’État, et ses membres devraient inclure à la fois des acteurs étatiques et locaux, y compris au moins un législateur de l’État pour s’assurer que quelqu’un plaide pour l’argent nécessaire – pour les projets de dragage de sédiments, pour les rachats de propriétés.

Les inondations sont le type de problème qui est sur le radar de tout le monde lorsque l’eau est partout, a déclaré Carolyn Schofield, membre du conseil du comté de McHenry, au Northwest Herald pour son enquête sur les inondations sur le renard. Mais quand ils ne le sont pas, ils ont tendance à être oubliés.

“Quand c’est un problème, c’est un problème,” dit-elle. “Quand ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas.”

Les communautés le long des rivières de l’Illinois ne peuvent pas se permettre d’oublier les inondations jusqu’à la prochaine grande inondation.