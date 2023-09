La collaboration avec la brasserie St. Charles recueille plus de 4 000 $ pour Lazarus House – Shaw Local

ST. CHARLES – Le STC Six, une collaboration de brasseries locales, a lancé sa deuxième bière collaborative annuelle en juin et a récolté plus de 4 000 $ pour Maison Lazareun refuge pour sans-abri et une organisation de secours communautaire du comté de Kane, selon un communiqué de presse.

Le STC Six comprend les six brasseries de St. Charles : 93 Octane Brewery, Alter Brewing + Kitchen, Broken Brix Fermentation Emporium, D&G Brewing, Pollyanna Brewing & Distilling et Riverlands Brewing.

Le breuvage de cette année était une Summer Pale Ale, qui a été lancée lors d’une soirée de lancement le 14 juin. 1 $ sur chaque vente de Summer Pale Ale et une partie des bénéfices de chaque verrerie en édition limitée et barre de savon Summer Pale Ale de Magnolia Soap. & Bath Co. a également profité à Lazarus House.

Lazarus House est une organisation à but non lucratif de St. Charles qui aide les individus à trouver un abri, de la nourriture et d’autres services de soutien dont ils ont besoin pour se remettre sur pied. Lazarus House dessert Batavia, Genève, St. Charles et l’ouest du comté rural de Kane et est ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.

« Lazarus House est vraiment reconnaissante de la merveilleuse opportunité de bénéficier de la collaboration STC Six », a déclaré Julie Purcell, directrice exécutive de Lazarus House, dans le communiqué. « Les brasseries impliquées se soucient de leur communauté et le montrent en grand. Nous avons reçu plus de 4 000 $, qui permettront d’offrir 35 jours d’hébergement sûr, de nourriture et de gestion de cas à un homme, une femme ou un enfant de notre communauté. Quelle bénédiction incroyable. Merci à tous ceux qui sont impliqués.

Ceux qui cherchent à envoyer des dons ou un soutien à la Maison Lazarus devraient visiter leur site web.

Pour plus d’informations sur la collaboration STC Six Beer, visitez stcsix.com.

Pour toute autre demande, appelez la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.