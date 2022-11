La collaboration avec Harry Styles serait un “rêve” pour l’artiste country Shania Twain

Harry Styles et Shania Twain ont partagé la scène à Coachella en avril et la chanteuse country a déclaré qu’elle aimerait collaborer avec l’ancien membre de One Direction sur de la musique à l’avenir.

Pendant le set Coachella de Styles, Twain l’a rejoint sur scène et les deux ont chanté un duo des méga hits de Twain “Man! I Feel Like A Woman” et “You’re Still the One”.

Twain était récemment sur un épisode de ParlerBoutiqueEn directoù elle a parlé de chanter avec Styles et comment elle aimerait travailler avec lui à l’avenir.

“Je suis monté sur scène avec Harry Styles [at Coachella]. Il m’a invité sur sa scène, qui était si merveilleuse et [he’s a] une personne charmante et adorable”, a déclaré Twain à Nancy O’Dell sur TalkShopLive à propos de l’interprète de “As It Was”.

“Je veux dire adorable gamin, mais ce n’est plus un gamin, n’est-ce pas ? C’est un homme. Un [collaboration] serait mon rêve, oui. Il est occupé à faire des films en ce moment. J’aimerais que. Mettez-le là-bas! Réalisez-le, absolument. Et la magie se produira, j’en suis sûre”, a-t-elle poursuivi.

Les deux ont beaucoup à faire dans leur propre carrière, Styles continuant de voyager pour “Love on Tour” et Twain se préparant pour son prochain album “Queen of Me”, qui devrait sortir en février 2023. Mais peut-être qu’il y a aussi une collaboration country/pop Styles et Twain à l’horizon.