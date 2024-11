La collaboration artistique à Kyoto ne restera peut-être pas le « secret » du Japon très longtemps

Beauté, contemplation, liberté et paix. Ce ne sont généralement pas les premiers mots qui nous viennent à l’esprit lorsqu’on pense à une foire d’art, mais ce sont pourtant les raisons que Tim Neuger, co-fondateur de la galerie berlinoise Neugerriemschneider, a citée lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était revenu exposer à la boutique. foire Art Collaboration Kyoto (ACK), qui a ouvert ses portes vendredi dans la ville historique japonaise.

« Cette foire est une question de contenu, de contemplation et de respect », a-t-il déclaré. ARTactualités. « C’est une machine à remonter le temps qui accélère. »

Neugerriemschneider fait partie des 69 exposants de 18 pays participant au salon de cette année, qui se déroule du 1er au 3 novembre au Centre international de conférences de Kyoto (ICC Kyoto). Il s’agit de la quatrième édition de cet événement soutenu par le gouvernement, qui présente un modèle distinct dans lequel une galerie japonaise agit en tant qu’hôte, invitant une ou deux galeries internationales à partager leur stand. A contre-courant de la plupart des foires d’art internationales, ACK ne se sent pas compétitive. Au lieu de cela, il apparaît délibérément intime et au rythme lent, privilégiant les relations réfléchies plutôt que l’activité commerciale.

Évitant un format de grille à l’emporte-pièce de cabines en cubes blancs, ACK est un dédale irrégulier de cabines revêtues d’un treillis de poutres en bois brut. Le salon conçu de manière durable utilise également des murs recouverts de papier recyclable. Les coûts des stands étaient inférieurs – allant d’environ 3 500 $ à 19 000 $ – grâce au financement gouvernemental et au parrainage du secteur privé, ce qui a évité aux galeries de proposer des noms plus prévisibles et leur a donné plus de marge d’expérimentation.

Pour le secteur des foires « Kyoto Meetings », qui se concentre sur des présentations ayant un lien fort avec la ville, neugeriemschneider a présenté des peintures abstraites inspirées de Kyoto de l’artiste suédois Andreas Eriksson. Son travail est également visible à proximité, à Murin-an, une villa et un jardin du XIXe siècle. Une poignée d’autres artistes, dont Bosco Sodi, Izamu Kato et He Xiangyu, présentaient également des œuvres dans des temples de la ville dans le cadre d’une liste élargie d’événements partenaires entourant la foire.

Stand de Neugerriemschneider à Art Collaboration Kyoto. Avec l’aimable autorisation d’ACK ; Photo de Moriya Yuki.

Pour beaucoup, le plus grand attrait d’ACK est le charme automnal de la ville. « La puissance de Kyoto et l’esprit de collaboration de la foire sont comme un aimant qui a attiré des galeries de grande qualité », a déclaré Yukako Yamashita, directrice du programme d’ACK. ARTactualités.

L’édition de cette année d’ACK a vu une augmentation de 35 pour cent des candidatures au salon, selon Yamashita, qui a déclaré que le salon a délibérément gardé une taille similaire à celle des éditions précédentes (l’année dernière comptait 64 exposants) pour maintenir une qualité élevée et préserver son identité distincte. Parmi les nouveaux venus marquants de cette édition figurent Annely Juda Fine Art, Matthew Marks Gallery et Perrotin.

« Nous collectionnons des œuvres d’art depuis longtemps et les gens continuent d’acheter », a déclaré Yamashita à propos du marché de l’art japonais. « Il y a beaucoup de nouveaux jeunes collectionneurs et le marché de Kyoto est très actif. »

Yamashita a cité l’ouverture de galeries comme Nonaka-Hill, basée à Los Angeles, qui a ouvert un espace à Kyoto cette semaine, et Oscaar Mouligne, qui a inauguré une galerie dans la ville à la fin de l’année dernière, comme preuve du dynamisme de Kyoto.

Plusieurs galeristes ont dit ARTactualités qu’ils ont estimé qu’il y avait plus de buzz au salon de cette année par rapport à l’édition précédente.

« L’énergie dans [Art Basel] Paris semble s’être étendu à Kyoto », a déclaré Jeffrey Rosen, co-fondateur de la galerie Misako & Rosen, basée à Tokyo. ARTactualités. Misako & Rosen, qui a exposé à Art Basel Paris, partage un stand à ACK avec la i8 Gallery de Reykjavík. Lors de l’avant-première, la galerie a déclaré avoir déjà vendu deux petites peintures au prix de 6 000 dollars chacune, ainsi qu’un diptyque pour 11 000 dollars de l’artiste japonais Yui Yaegashi.

Stand de la Johyun Gallery à Art Collaboration Kyoto. Avec l’aimable autorisation d’ACK ; Photo de Moriya Yuki.

La Johyun Gallery, basée à Busan, a déclaré avoir presque vendu son stand, plaçant une œuvre de Park Seo-Bo de 450 000 $ à 500 000 $ ; six œuvres au fusain sur toile de l’artiste coréen Lee Bae pour environ 60 000 à 65 000 dollars et trois sculptures en bronze de l’artiste dans une fourchette de 30 000 à 65 000 dollars. Kanegae, basé à Kyoto, a également eu une avant-première réussie, vendant 41 œuvres en céramique abordables de l’artiste japonais prometteur Ryuta Fukumura entre 108 et 6 125 dollars, ainsi qu’un dessin de Yuichiro Sato pour environ 16 500 dollars, entre autres œuvres.

Alors que d’autres galeries, comme la galerie Rossi & Rossi, basée à Hong Kong, ont signalé des ventes lentes lors de l’avant-première, le directeur de la galerie, Charles Fong, est resté optimiste et a déclaré qu’il était toujours heureux de revenir à la foire, plutôt que d’en organiser une autre plus grande comme Frieze Séoul.

« C’est rentable, donc vous pouvez vous permettre de faire quelque chose qui sort des sentiers battus, contrairement à la pression d’une grande foire d’art où vous devez payer 60 000 dollars américains pour un stand et où vous devez apporter certains types de travaux pour réaliser ça revient », a déclaré Fong ARTactualités.

La galerie partage un stand avec Satoko Oe de Tokyo et n’a vendu aucune œuvre lors de l’avant-première.

Tomio Koyama, fondateur de la galerie éponyme basée à Tokyo et membre du comité de sélection d’ACK, s’est montré tout aussi serein quant aux résultats.

« Les ventes n’ont pas été très bonnes pour nous lors de l’avant-première, mais tout le monde est satisfait », a déclaré Koyama, ajoutant que la galerie avait pré-vendu trois œuvres d’un prix compris entre 5 200 et 16 400 dollars de l’artiste japonais Koji Nakazono à deux collectionneurs japonais et un collectionneur chinois. «Des collectionneurs sérieux de nombreux pays ont visité cette année. Kyoto elle-même ne compte pas beaucoup de collectionneurs », a-t-il déclaré.

De nombreux galeristes ont souligné que les ventes d’ACK reflétaient le marché de l’art du pays. « Nous n’avons pas un grand marché au Japon, point final. Il est en croissance, mais il reste relativement petit », a déclaré Rosen.

Tokutaro Yamauchi, directeur de Shibunkaku, basé à Kyoto, a également noté que le marché au Japon n’était pas aussi fort que celui des autres pays asiatiques. « Le nombre de jeunes collectionneurs augmente, mais si on le compare à d’autres pays, il reste très faible », a-t-il déclaré. ARTnouvelles.

Yamauchi, qui partageait un stand avec la galerie Kurimanzutto, fondée à Mexico, a déclaré qu’il préférait ACK à Tokyo Gendai, où il avait exposé lors de sa première édition, mais a décidé de ne pas le faire.

La présentation de Shibunkaku était parmi les plus fortes de la foire, avec un grand paravent doré de la période Edo dialoguant avec un bol Talavera mexicain bleu et blanc de Danh Vo et deux œuvres de l’artiste contemporain coréen Haegue Yang – des sacs en filet emprisonnés dans le bois. vernis – flanquant une œuvre adhésive en vinyle à texture similaire de l’artiste Gutai Takesada Matsutani des années 1960.

« ACK a un concept tout à fait unique. C’est une taille plus petite et des galeries plus intéressantes tentent d’y participer », a déclaré Yamauchi. « Tout le monde veut venir à Kyoto. Quand je vais à Frieze, à la TEFAF et à Art Basel [Hong Kong]tout le monde me demande : comment puis-je accéder à cette foire ? Au-delà d’ACK, les galeristes souhaitent monter des expositions dans des temples ou demander à leurs artistes de faire des résidences dans la ville, a ajouté Yamauchi.

Vue de l’installation du spectacle du duo Bosco Sodi et Izumi Kato au temple zen Ryosokuin, Kyoto, Japon. Photo : Mitsuru Wakabayashi ; Avec l’aimable autorisation du Comité exécutif, exposition « 黙:Speaking in Silence » ; ©︎2024 Bosco Sodi, Izumi Kato.

Martin Aguilera, associé de la galerie Mendes Wood DM de Sao Paulo, par exemple, s’est rendu à plusieurs reprises au Japon pour organiser une exposition de l’artiste brésilien Lucas Arruda au célèbre temple Daitoku-ji cette année. « C’est un temple tellement précieux pour les habitants de Kyoto, et il est très difficile d’ouvrir cette porte, mais il y est parvenu », a déclaré Yamashita, qui a noté que c’était la première fois que le temple permettait une exposition d’art contemporain. .

Aguilera, qui a également exposé à ACK l’année dernière, a souligné l’importance de cultiver des relations avec les collectionneurs et les institutions japonaises au fil du temps. « Le Japon n’est pas le genre d’endroit où l’on peut simplement venir montrer ses produits et où les gens commenceront à acheter. Les gens doivent voir que vous respectez la scène locale pour pouvoir vous prendre au sérieux », a-t-il déclaré.

L’année dernière, Aguilera a exposé des œuvres à un prix plus élevé – dont une œuvre à 200 000 $ qui s’est vendue – mais cette année, la galerie a délibérément proposé des œuvres moins chères entre 28 000 $ et 70 000 $ après avoir constaté que les peintures plus petites avaient plus de succès auprès des collectionneurs locaux. Lors de l’exposition, la galerie a vendu deux sculptures en bronze de l’artiste brésilienne Solange Pessoa et un tableau de Paula Siebra.

Cette année, les galeries ont signalé une légère augmentation du nombre de collectionneurs internationaux en provenance de pays tels que Hong Kong, la Chine, la Corée et Taiwan. Quelques collectionneurs d’Asie du Sud-Est ont également visité la foire, comme le collectionneur indonésien Tom Tandio.

« La foire est très intime et petite, donc c’est agréable d’avoir plus de conversations », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était aussi un endroit idéal pour faire des découvertes, comme une installation technique mixte représentant une grille de drainage avec une bouteille en verre et des cailloux par un artiste japonais. Ryohei Usui – au prix d’environ 2 950 $ – qu’il a acquis auprès de MUJIN-TO Production.

Un collectionneur basé à Los Angeles présent pour la première fois partageait un sentiment similaire. « J’aime le confort de cette foire. C’est un bon environnement pour découvrir de nouveaux artistes et faire des recherches », a déclaré le collectionneur, qui a demandé à rester anonyme. « Pour l’instant, cela semble être un secret bien gardé. »