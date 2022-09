La colère suscitée par le projet militaire s’empare du front intérieur de la Russie

Radio

Durée 21:31

Des manifestations rares et violentes aux longues files d’attente à la frontière – et même une fusillade dans un bureau de recrutement en Sibérie – la Russie reste saisie par la colère face à sa première mobilisation militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le recrutement de centaines de milliers d’hommes mercredi dernier, à la suite d’importantes défaites militaires dans le nord-est de l’Ukraine. Simultanément, Poutine a renouvelé ses menaces de représailles nucléaires. Et peu de temps après, le Kremlin a orchestré des référendums sur l’indépendance de l’est de l’Ukraine que les dirigeants occidentaux ont dénoncés comme une imposture. Aujourd’hui, le correspondant du Guardian à Moscou, Andrew Roth, explique pourquoi Poutine parie sur cette stratégie encore plus agressive en Ukraine, et ce que cela pourrait signifier pour son emprise sur le front intérieur.