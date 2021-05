La colère palestinienne contre Israël est intacte, même avec la bataille en pause

RAMALLAH, Cisjordanie – Moins de 12 heures après l’arrêt des roquettes et des frappes aériennes vendredi, des gaz lacrymogènes ont voilé la mosquée Al Aqsa de Jérusalem et les forces de sécurité israéliennes ont pris d’assaut l’enceinte sacrée, un écho des raids de police il y a deux semaines qui ont précédé les combats les plus meurtriers entre Israéliens. et les Palestiniens depuis des années.

Dans un quartier de Jérusalem surplombant la mosquée, la police israélienne a tenté de contenir une foule de centaines de Palestiniens portant le drapeau du Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza. La police a utilisé des grenades assourdissantes pour chasser les manifestants qui leur avaient lancé des pierres et des feux d’artifice.

Et à travers la Cisjordanie, des soldats israéliens ont utilisé des balles en caoutchouc et des balles réelles pour disperser les Palestiniens qui manifestaient après la prière du vendredi. Au total, a déclaré le Croissant-Rouge, 97 Palestiniens ont été blessés vendredi en Cisjordanie et à Jérusalem.

Un cessez-le-feu négocié par l’Égypte entre le Hamas et Israël aurait pu mettre en pause les hostilités formelles des 11 derniers jours. Mais les troubles ont montré clairement que les Palestiniens estimaient toujours qu’ils avaient beaucoup de raisons de se battre: si quoi que ce soit, la guerre avait seulement enflammé la quête palestinienne pour plus de droits et de reconnaissance, ont déclaré les manifestants, la trêve ne faisant presque rien pour répondre à l’inspiration plus large de la des tirs de roquettes et des jets de pierres.