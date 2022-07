La colère monte parmi les familles d’Uvalde, un nouveau rapport est attendu prochainement

AUSTIN, Texas (AP) – Le chef de la police d’État du Texas a de nouveau rencontré lundi un comité chargé d’enquêter sur la fusillade de l’école primaire d’Uvalde en colère contre la raison pour laquelle les agents ont attendu si longtemps pour affronter les montures du tireur parmi les familles des 21 personnes tuées à l’intérieur d’un quatrième- classe de classe.

Près de sept semaines après la fusillade la plus meurtrière dans une école de l’histoire du Texas, un compte rendu complet de la lenteur de la réponse de la police à l’école élémentaire Robb reste incomplet et les autorités à tous les niveaux n’ont pas publié de demandes d’enregistrements publics, y compris pour les enregistrements du 911 et les images de caméras corporelles.

Des centaines de personnes, y compris des proches de certains des 19 enfants tués, se sont rassemblées et ont défilé à Uvalde sous une chaleur torride de 100 degrés (37,78 Celsius) pendant le week-end dans une nouvelle pression pour obtenir des réponses et rendre des comptes.

La police d’État et un comité d’enquête formé par la Texas House disent vouloir publier une vidéo de surveillance de 77 minutes du couloir où la police, armée de fusils et de boucliers pare-balles, s’est rassemblée pendant la fusillade mais a attendu plus d’une heure avant de pénétrer dans la salle de classe. Mais la police d’État insiste sur le fait qu’elle ne peut pas parce qu’elle n’a pas l’autorisation du procureur de district du comté d’Uvalde.

Le comité d’enquête souhaite inclure la vidéo dans les conclusions publiques préliminaires qui pourraient être rendues publiques plus tard ce mois-ci. Le représentant Dustin Burrows, un républicain qui dirige le comité, a déclaré lundi dans un tweet qu’il prévoyait de montrer la vidéo aux habitants d’Uvalde “indépendamment de tout accord”.

La procureure du district du comté d’Uvalde, Christina Busbee, n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la vidéo.

Le comité dit avoir interrogé jusqu’à présent plus de 40 personnes, y compris des policiers qui se trouvaient sur les lieux. Tous les témoignages se sont déroulés à huis clos, ce qui, selon Burrows, était nécessaire pour susciter plus de franchise de la part des témoins.

Parmi les témoins lundi figuraient le shérif du comté d’Uvalde, Ruben Nolasco, et Steve McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas, qui a déjà rencontré le comité et a publiquement qualifié la réponse des forces de l’ordre d ‘”échec lamentable”.

Certains habitants d’Uvalde ont rejoint lundi le président Joe Biden sur la pelouse de la Maison Blanche alors qu’il présentait une nouvelle loi destinée à réduire la violence armée. Il s’agit de la mesure de violence par arme à feu la plus percutante que le Congrès ait approuvée depuis la promulgation en 1994 d’une interdiction expirée depuis sur les armes semi-automatiques définies comme des «armes d’assaut». Pourtant, les défenseurs du contrôle des armes à feu – et même les responsables de la Maison Blanche – disent qu’il est prématuré de déclarer victoire.

“J’utilise cette douleur pour vous parler aujourd’hui en tant qu’Uvaldien”, a déclaré le Dr Roy Guerrero, pédiatre à Uvalde qui a soigné certaines des victimes. “Et parler au nom des parents et des victimes qui recherchent la vérité, la transparence et, en fin de compte, la responsabilité.”

Paul J. Weber, The Associated Press