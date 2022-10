La colère monte contre la police dans la tragédie d’un stade de football en Indonésie

MEDAN, Indonésie – Alors que les hôpitaux et les mosquées de Malang, en Indonésie, s’efforcent d’identifier les victimes de la bousculade du stade qui s’est déroulée au cours du week-end, la colère monte contre la police et le rôle qu’elle aurait pu jouer dans la catastrophe meurtrière – en particulier contre le scandale- montée de la Police Nationale.

Samedi soir, après le coup de sifflet final lors d’un match de football au stade Kanjuruhan de Malang, les supporters de l’équipe perdante, l’Arema FC, ont sauté par-dessus les barrières et sont entrés sur le terrain, incitant le personnel de sécurité à les repousser avec force. La police anti-émeute dans des casques et des boucliers a finalement tiré des cartouches de gaz lacrymogène directement dans des stands serrés, alimentant la panique de masse.

Nico Afinta, chef de la police de l’est de Java, où se trouve Malang, a déclaré que les policiers avaient utilisé les gaz lacrymogènes parce qu'”il y avait de l’anarchie” et parce que les partisans d’Arema “étaient sur le point d’attaquer les policiers”. Mais des témoignages de témoins oculaires, ainsi que des vidéos de l’événement largement partagées par les utilisateurs indonésiens sur les réseaux sociaux, contestent son récit.

“D’abord, les membres de leur famille sont morts. Maintenant, la police essaie de rejeter la faute sur leurs proches », a déclaré Hamid, ajoutant qu’Amnesty avait reçu des dizaines de messages de familles en colère et en deuil.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour des vigiles et des manifestations dimanche soir à Malang, nombre d’entre elles appelant le gouvernement à lancer une enquête indépendante sur ce qui s’est passé.

“La plus grande question que tout le monde se pose est” pourquoi “?” a déclaré Yandi Hartantyo, 45 ans, un journaliste radio qui était assis dans la tribune des médias du stade lorsque les agents ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes. “Je ne comprends pas pourquoi des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les spectateurs dans les gradins. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça.

Mohammad Mahfud Mahmodin, le chef de la sécurité indonésienne, a déclaré lundi qu’il lancerait une enquête indépendante sur ce qui s’était passé, pour déterminer si des lois avaient été enfreintes et quelles mesures pouvaient être prises pour empêcher que des catastrophes similaires ne se reproduisent. L’enquête sera menée par “des responsables ou des représentants des ministères concernés, des organisations professionnelles de football, des experts, des universitaires et des médias”, a-t-il déclaré, et durera environ deux semaines.