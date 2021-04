Une bannière accrochée aux balustrades à l’extérieur d’Anfield portant un message pointu à la propriété américaine de Liverpool: «Honte à vous. RIP LFC 1892-2021. »

Les joueurs de Liverpool sont arrivés pour un match de Premier League anglaise à Elland Road à Leeds United quelques heures plus tard, sur fond de railleries et de chants abusifs de supporters rassemblés à l’extérieur du stade.

Même les joueurs de Leeds avaient un message pour Liverpool sur le terrain. Ils se sont échauffés avec les mots «gagnez-le» sur le devant de leurs t-shirts et «le football est pour les fans» sur le dos.

La colère et le mécontentement croissant ont balayé le match européen lundi après l’annonce que Liverpool et 11 autres des plus grands clubs de football du monde ont formé un groupe séparatiste pour établir une Super League controversée, une compétition fermée qui remplacerait effectivement la Ligue des champions.

Certaines des réactions les plus féroces aux propositions sont venues des fans des clubs séparatistes eux-mêmes.

« Nous pensons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l’intégrité du jeu », a déclaré Spion Kop 1906, un groupe de fans de Liverpool qui organise les drapeaux et les bannières sur le célèbre stand Kop à Anfield. Le groupe a demandé à Liverpool de supprimer les affichages pour le prochain match à domicile de l’équipe, contre Newcastle samedi.

Les propriétaires de la «sale douzaine» – comme certains appellent les clubs rebelles – restent silencieux alors que le football se détache de leur pacte en coulisses. Leurs seuls porte-parole sont les entraîneurs des équipes, qui doivent s’adresser aux médias avant et après les matches.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, avait l’air mal à l’aise quand on lui a demandé ce qu’il pensait d’un projet de Super League qu’il avait ouvertement condamné en 2019.

« Mon opinion n’a pas changé », a déclaré Klopp à la chaîne britannique Sky Sports, suggérant qu’il restait contre la formation d’une Super League et s’opposait donc ouvertement au complot de la propriété de Liverpool, Fenway Sports Group.

« Je n’ai évidemment aucun problème avec la Ligue des champions », a-t-il déclaré. « J’aime le fait compétitif du football. »

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, était plus prudent, affirmant qu’il faisait confiance au conseil d’administration de son club pour prendre les bonnes décisions, même s’il a admis ne pas avoir été informé de tout projet d’échappée.

« Nous sommes des employés du club, je pense que c’est mieux si nous ne nous impliquons pas dans la politique sportive dans cette situation », a déclaré Tuchel lors d’un appel vidéo lundi. « C’est au-dessus de nos têtes, clairement. »

Un autre entraîneur des clubs séparatistes, Diego Simeone de l’Atlético Madrid, a déclaré qu’il serait «prêt à entraîner partout où ils me diront d’entraîner».

« Je ne doute pas que le club décidera de ce qui est le mieux », a-t-il déclaré dimanche soir après la victoire 5-0 de l’Atlético sur Eibar.

Beaucoup d’autres ne sont pas si sûrs, avec des réactions aux propositions allant de l’humour et du sarcasme à la condamnation pure et simple et à la fureur.

TRAHISON

Le ton général de la réaction était carrément dégoûtant.

« Hier, le conseil d’administration actuel de (Tottenham) a trahi le club, son histoire et la magie qui rend ce jeu si spécial quand ils ont mis leur nom sur une déclaration annonçant la formation d’une Super League européenne séparatiste, » le Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust dit dans un communiqué.

Le groupe a déclaré que le conseil d’administration de Tottenham était «prêt à risquer la réputation du club et son avenir dans la poursuite opportuniste de la cupidité» et a appelé à un changement de propriétaire si Tottenham ne se dissociait pas immédiatement de la ligue séparatiste.

Gary Neville, l’ancien défenseur de Manchester United qui est maintenant commentateur et propriétaire du club anglais de quatrième division Salford, a décrit les dirigeants des clubs séparatistes comme des «imposteurs» et a appelé la Premier League à punir les six clubs anglais impliqués avec des déductions de points.

«Ils se séparent d’une compétition dont ils ne peuvent pas être relégués? C’est une honte absolue », a déclaré Neville dans une diatribe passionnée sur Sky Sports.

« Nous devons lutter contre le retour du pouvoir dans ce pays des clubs au sommet de cette ligue – et cela inclut mon club », a-t-il déclaré, faisant référence à United, propriété américaine.

DISMAY FRANÇAIS

L’ancien milieu de terrain de Man United Ander Herrera est l’un des rares joueurs actuels à se prononcer contre la proposition. Herrera joue pour le Paris Saint-Germain, le champion de France qui refuse jusqu’à présent de participer à la Super League aux côtés de grands clubs allemands comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

« Je crois en une Ligue des champions améliorée », a déclaré Herrera à ses 2,7 millions d’abonnés sur Twitter, « mais pas au fait que les riches volent ce que les gens ont créé, ce qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète. »

Les clubs français ont reçu une tape dans le dos du président du pays, Emmanuel Macron, dont le bureau a déclaré que la ligue proposée «menace le principe de la solidarité et du mérite sportif». La ministre des Sports du gouvernement français, Roxana Maracineanu, a critiqué l’échappée proposée comme «un club VIP pour conquérir le monde, mais une conquête mondiale basée uniquement sur le marketing et les ventes, pas sur le sport».

HUMOUR

Le plan de déchirure du football européen est mené par des clubs majoritairement étrangers, mais une équipe dirigée par l’Amérique du Nord était heureuse d’annoncer son intention de maintenir le statu quo.

« Malgré les deux victoires 4-0 du club cette semaine, nous pouvons confirmer que nous ne chercherons pas à devenir membre de la ‘Super Ligue européenne’ nouvellement découverte », lit-on dans un article sur Twitter du club gallois Wrexham, qui joue en cinquième division anglaise et a récemment été repris par les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

« Le club », continua-t-il sèchement, « ne fera aucun autre commentaire. »

Le club russe Spartak Moscou s’est tourné directement vers les fans des 12 clubs séparatistes qui pourraient être mécontents des développements.

« Si vous avez besoin d’un nouveau club à soutenir, nous sommes toujours là pour vous », a déclaré Spartak. «Cordialement, FC Spartak Moscou.»

CLASSEMENT RÉVISÉ

En Espagne, le Real Betis a publié sa propre version mise à jour du classement de la ligue sur la page d’accueil de son site Web, supprimant les trois équipes qui se sont inscrites pour rejoindre la Super League: les trois meilleurs actuels de l’Atlético, du Real Madrid et de Barcelone.

Cela a laissé le Betis à la troisième place du classement révisé du club et son grand rival local, Séville, à la première place.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici