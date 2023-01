La colère monte à Beyrouth au milieu de l’impasse sur la sonde de l’explosion du port

Plusieurs manifestants ont été blessés lorsque la police a repoussé la foule à l’extérieur du palais de justice historique de Beyrouth et a battu certaines personnes avec des matraques.

Le procureur en chef du Liban, Ghassan Oweidat, a ordonné mercredi la libération de tous les suspects détenus dans le cadre de l’enquête sur l’explosion meurtrière du port de Beyrouth en 2020 et a porté plainte contre le juge chargé de l’enquête, Tarek Bitar.

Bitar a repris lundi l’enquête sur la base de son interprétation juridique, après une interruption de 13 mois suite à des contestations judiciaires soulevées par des politiciens accusés dans l’enquête. Il a également inculpé plus d’une douzaine de hauts responsables politiques, judiciaires et de sécurité, dont Oweidat.

L’enquête est au point mort depuis des années, car elle menace d’ébranler l’élite dirigeante libanaise, en proie à la corruption et à la mauvaise gestion, et a contribué à pousser le pays dans un effondrement économique sans précédent.

Des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un matériau utilisé dans les engrais, ont explosé dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, tuant 218 personnes, en blessant plus de 6 000 et endommageant de grandes parties de la capitale libanaise.

Bitar a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’il poursuivra l’enquête “même si cela va me coûter la vie”, et qu’il ne s’arrêtera que si les autorités le retirent officiellement de l’enquête.

La plus haute instance judiciaire libanaise, le Conseil supérieur de la magistrature, devait se réunir jeudi après-midi pour discuter des derniers développements de l’enquête, mais annulée faute de quorum. Oweidat était dans le bâtiment mais n’a pas réussi à rejoindre le conseil et est resté dans son bureau gardé par des forces de sécurité blindées, qui l’ont ensuite escorté.

Des manifestants, dont des proches des victimes de l’explosion, ont scandé des slogans contre Oweidat et de hauts responsables, et ont tenté de pénétrer par effraction dans le Palais de justice. Les forces de sécurité ont également arrêté un avocat militant, Wassif Harakeh, mais l’ont relâché peu après.

“Ce qui s’est passé hier était pathétique”, a déclaré Noun à l’AP. “Nous voulons une enquête internationale, ou la justice devrait soit nous donner une solution après la réunion, soit dire qu’elle ne peut plus gérer l’affaire et laisser les choses entre nos mains.”

Le chaos s’est également ensuivi à l’intérieur du Palais de justice, après que plus d’une douzaine de législateurs de partis d’opposition réformistes et traditionnels aient rencontré le ministre de la Justice par intérim Henri Khoury. La réunion animée sur les récents développements de l’enquête sur le port de Beyrouth a provoqué des échauffourées avec les gardes du ministre qui auraient tenté de leur arracher leurs téléphones alors qu’ils filmaient la réunion. Certains d’entre eux disent avoir été attaqués et ont appelé à la démission de Khoury.