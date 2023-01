La colère grandit dans la ville de Virginie où un élève de première année a tiré sur un enseignant

Lorsqu’un enfant de 6 ans a tiré et blessé son professeur de première année dans cette ville de construction navale près de la côte de Virginie, la communauté a réagi avec un choc collectif.

Mais le sentiment s’est répandu pendant 12 jours dans la rage des parents et en particulier des enseignants, de nombreux administrateurs scolaires fustigeant mardi soir pour ce qu’ils ont dit être une insistance erronée sur la fréquentation et d’autres statistiques sur l’éducation plutôt que sur la sécurité des enfants et du personnel.

Au cours d’une réunion du conseil scolaire de trois heures consacrée uniquement aux commentaires du public, les enseignants et les parents de Newport News ont déclaré que les élèves qui agressaient leurs camarades de classe et le personnel étaient régulièrement autorisés à rester en classe avec peu de conséquences. Ils ont déclaré que la fusillade d’Abigail Zwerner aurait pu être évitée sans un environnement toxique dans lequel les préoccupations des enseignants sont systématiquement ignorées.

“Chaque jour, dans chacune de nos écoles, des enseignants, des élèves et d’autres membres du personnel sont blessés”, a déclaré la bibliothécaire du lycée Nicole Cooke au conseil. « Chaque jour, ils sont touchés. Ils sont mordus. Ils sont battus. Et ils sont autorisés à rester pour que nos chiffres soient bons.

S’adressant au surintendant George Parker, Cooke a déclaré: “Si Abigail avait été respectée, elle ne serait pas à l’hôpital en ce moment.”

La fusillade s’est produite le 6 janvier alors que Zwerner enseignait à sa classe de première année à Richneck Elementary. Il n’y a eu aucun avertissement et aucune lutte avant que l’enfant de 6 ans ne pointe son arme sur son professeur et ne tire une balle, a indiqué la police.

La balle a transpercé la main de Zwerner et a frappé sa poitrine. La jeune femme de 25 ans a bousculé ses élèves hors de la salle de classe avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital.

La police de Newport News a déclaré que la mère de l’enfant de 6 ans avait légalement acheté l’arme, mais qu’on ne savait pas comment son fils y avait eu accès.

La réaction de la communauté s’est transformée en colère à la fin de la semaine dernière après que le surintendant a révélé que les administrateurs de Richneck avaient appris que l’enfant avait peut-être une arme en sa possession avant la fusillade. Mais une recherche n’a pas permis de trouver l’arme de poing de 9 mm malgré le fait que le personnel ait fouillé dans son sac.

Doug Marmon, qui a deux enfants à l’école et deux autres qui ont obtenu leur diplôme, a appelé à la suppression des dirigeants exécutifs du système scolaire “pour leur incapacité à imaginer ce qui pourrait arriver”.

Marmon a suggéré lors de la réunion du conseil scolaire de mardi soir que le système scolaire crée un directeur de la sécurité et place deux agents de sécurité dans chaque école élémentaire.

Mais il a également appelé à un changement dans la façon dont le système scolaire traite le comportement des élèves, qui, selon lui, s’est « avéré inefficace ».

“Les élèves doivent être tenus responsables de leurs actes, quel que soit leur âge ou leurs circonstances – et non transférés dans une autre école ou placés dans une autre classe”, a-t-il déclaré. “L’égalité dans nos écoles ne devrait pas inclure la souffrance de la majorité pour le manque de discipline de quelques-uns.”

—Ben Finley et Denise Lavoie, Associated Press