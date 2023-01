La colère grandit dans la ville de Virginie où un élève de première année a tiré sur un enseignant

NEWPORT NEWS, Virginie (AP) – Lorsqu’un enfant de 6 ans a tiré et blessé son professeur de première année dans cette ville de construction navale près de la côte de Virginie, la communauté a réagi avec un choc collectif.

Mais le sentiment s’est transformé en rage de la part des parents et en particulier des enseignants, de nombreux administrateurs scolaires fustigeant mardi soir pour ce qu’ils ont appelé une insistance erronée sur la fréquentation et d’autres statistiques sur l’éducation au détriment de la sécurité des enfants et du personnel.

La colère de Newport News bouillonne au cours d’un mouvement de balancier de plusieurs décennies qui a éloigné les écoles américaines des suspensions et des expulsions, selon les experts. Mais certains systèmes scolaires cherchent encore un « juste milieu » entre une discipline stricte et une approche plus douce.

Au cours d’une réunion du conseil scolaire de trois heures consacrée uniquement aux commentaires du public, les enseignants et les parents de Newport News ont déclaré que les élèves qui agressaient leurs camarades de classe et le personnel étaient régulièrement autorisés à rester en classe avec peu de conséquences. Ils ont déclaré que la fusillade d’Abigail Zwerner aurait pu être évitée sans un environnement toxique dans lequel les préoccupations des enseignants sont systématiquement ignorées.

“Chaque jour, dans chacune de nos écoles, des enseignants, des élèves et d’autres membres du personnel sont blessés”, a déclaré la bibliothécaire du lycée Nicole Cooke au conseil. « Chaque jour, ils sont touchés. Ils sont mordus. Ils sont battus. Et ils sont autorisés à rester pour que nos chiffres soient bons.

S’adressant au surintendant George Parker, Cooke a déclaré: “Si Abigail avait été respectée, elle ne serait pas à l’hôpital en ce moment.”

Zwerner a été abattue le 6 janvier alors qu’elle enseignait sa classe de première année à Richneck Elementary. Il n’y a eu aucun avertissement et aucune lutte avant que l’enfant de 6 ans ne pointe son arme sur son professeur et ne tire une balle, a indiqué la police.

La balle a transpercé la main de Zwerner et a frappé sa poitrine. La jeune femme de 25 ans a bousculé ses élèves hors de la salle de classe avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital.

La police de Newport News a déclaré que la mère de l’enfant de 6 ans avait légalement acheté l’arme, mais qu’on ne savait pas comment son fils y avait eu accès. Une loi de Virginie interdit de laisser une arme chargée là où elle est accessible à un enfant de moins de 14 ans, un délit passible d’une peine maximale d’un an de prison et de 2 500 $ d’amende. Aucune accusation n’a été portée contre la mère jusqu’à présent.

La réaction de la communauté s’est transformée en colère à la fin de la semaine dernière après que le surintendant a révélé que les administrateurs de Richneck avaient appris que l’enfant avait peut-être une arme avant la fusillade. Mais une recherche n’a pas permis de trouver l’arme de poing de 9 mm malgré le fait que le personnel ait fouillé dans son sac.

La fusillade de Zwerner était “complètement évitable – si les drapeaux rouges avaient été pris au sérieux et que les procédures appropriées avaient été clairement communiquées et suivies”, a déclaré au conseil Amber Thomas, une ancienne psychologue scolaire de Newport News.

Thomas a quitté le système scolaire l’année dernière après y avoir travaillé pendant une décennie. Dans une interview avec l’Associated Press, elle s’est souvenue d’un moment où “un enseignant a été agressé par un élève – et cet élève n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire”.

“Un conseiller scolaire et moi avons souvent été appelés à intervenir avec des comportements explosifs”, a déclaré Thomas, qui a desservi trois écoles élémentaires à la fois, mais pas Richneck. “Et l’administrateur verrait ce qui se passait et ferait demi-tour et marcherait dans l’autre sens.”

Cindy Connell, une enseignante du collège qui s’est également adressée au conseil, a déclaré à l’AP que les dirigeants du système scolaire craignaient de mettre les parents en colère et se concentraient trop sur la limitation de la discipline, comme les suspensions.

Ils craignent, dit-elle, que retirer les enfants de la salle de classe ne mette en péril l’accréditation d’une école.

“Nos administrateurs subissent une pression intense pour que tout paraisse meilleur qu’il ne l’est en réalité”, a déclaré Connell.

La fusillade de Zwerner n’a pas choqué Connell.

“J’ai des amis enseignants qui ont été frappés par des maternelles, des coups de pied par des maternelles, des coups de poing par des maternelles, poignardés avec des crayons par des maternelles”, a-t-elle déclaré. “Donc, la seule différence est que cet enfant avait accès à une arme à la maison. Donc, si vous mettez ces deux choses ensemble, je ne suis pas surpris.

Michelle Price, une porte-parole de la commission scolaire, n’a pas immédiatement répondu à un courriel de l’Associated Press demandant des commentaires sur les diverses critiques exprimées mardi soir.

William Koski, professeur de droit à Stanford et directeur du projet de droit de la jeunesse et de l’éducation de l’école, a déclaré que de nombreuses écoles aux États-Unis avaient des politiques disciplinaires strictes de tolérance zéro dans les années 1990, mais ont commencé à s’écarter de cette approche environ une décennie plus tard, alors que les inquiétudes grandissaient. que les suspensions et les expulsions n’aidaient pas les élèves, tout en alimentant le pipeline école-prison et en affectant de manière disproportionnée les enfants noirs.

“Si vous êtes souvent expulsé, vous êtes simplement plus susceptible de vous engager dans cette voie, de ne pas obtenir de diplôme, de finir par ne pas être une personne très productive”, a déclaré Koski.

Les éducateurs sont passés à une approche plus douce qui se concentre sur la création d’un climat scolaire sûr et positif, tout en se concentrant sur les causes profondes des problèmes de comportement.

Koski a déclaré qu’il comprenait les frustrations des enseignants de Newport News et d’ailleurs. Il a déclaré que certains systèmes scolaires pourraient encore être à la recherche d’un « juste milieu » entre les deux approches.

Mais les républicains de la Chambre des délégués de Virginie semblent vouloir repousser le balancier. Un projet de loi déposé le mois dernier exigerait que le ministère de l’Éducation de l’État établisse un système de discipline uniforme pour les étudiants. Il inclurait des critères permettant aux enseignants de retirer les élèves perturbateurs de la classe, tout en rendant le retrait obligatoire si le comportement est violent.

Newport News est une ville racialement diversifiée d’environ 185 000 habitants – environ 45% de blancs et 41% de noirs – qui se trouve le long de la rivière James près de la baie de Chesapeake. Il est probablement mieux connu pour son vaste chantier naval, qui construit les porte-avions du pays et d’autres navires de la marine américaine.

Environ 15% de la population vit dans la pauvreté, selon les données du recensement américain. Plus de 400 des près de 1 000 incidents de crimes violents dans la ville en 2021 impliquaient une arme de poing ou une arme à feu, selon les statistiques du FBI.

“La violence armée est devenue une constante pour nos élèves”, a déclaré au conseil William Fenker, professeur de sciences en huitième année. “C’est un problème saillant dans notre communauté depuis un certain temps maintenant … (et) a même fait son chemin dans nos écoles.”

Les écoles de Newport News ont subi deux autres fusillades en un peu plus d’un an.

En septembre 2021, deux élèves de 17 ans ont été blessés lorsqu’un garçon de 15 ans a tiré dans un couloir bondé du lycée après s’être disputé avec l’un des élèves.

Deux mois après cette fusillade, un étudiant de 18 ans a abattu un jeune de 17 ans dans le parking d’un autre lycée après un match de football. La police a déclaré que les adolescents avaient échangé des “gestes” dans le gymnase avant qu’une altercation n’éclate.

“Nos élèves ne se demandent pas s’il y aura une autre fusillade dans une école”, a déclaré Fenker au conseil. “Ils se demandent quand et où aura lieu le prochain tournage.”

La semaine dernière, la commission scolaire a annoncé que 90 portiques de détection de métaux seraient placés dans les écoles de Newport News, à commencer par celle où Zwerner a été abattu.

Mais cela n’a pas satisfait de nombreux parents lors de la réunion du conseil d’administration de mardi soir.

Doug Marmon, qui a deux enfants à l’école, a appelé à la suppression de la direction exécutive du système scolaire et à de nombreuses autres mesures de sécurité. Il souhaite également que le système change la façon dont il traite les mauvais comportements.

“Les élèves doivent être tenus responsables de leurs actes, quels que soient leur âge ou leurs circonstances – et non transférés dans une autre école ou placés dans une autre classe”, a-t-il déclaré.

Un autre parent, David Wilson, a déclaré que le problème commençait à la maison. Mais il s’est également interrogé sur l’impact du retrait des enfants de la salle de classe.

“Nous pouvons faire ce que tout le monde veut faire – nous pouvons commencer à suspendre plus d’enfants, à les renvoyer chez eux”, a déclaré Wilson.

“Donc, vous venez d’empêcher une fusillade dans une école, mais vous venez de provoquer une fusillade au 7-Eleven”, a-t-il déclaré. « Vous n’avez pas résolu le problème. Vous avez déplacé le problème d’une chose à une autre.

___

Lavoie a rapporté de Richmond, en Virginie.

Ben Finley et Denise Lavoie, Associated Press