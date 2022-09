NEW DELHI (AP) – Quelques heures à peine avant que la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth II ne se répande, le Premier ministre Narendra Modi a prononcé un discours enflammé exhortant l’Inde à rompre ses liens coloniaux lors d’une cérémonie pour renommer un boulevard qui honorait autrefois le roi George V.

Rajpath, anciennement appelé Kingsway, était un “symbole de l’esclavage” sous le Raj britannique, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, sous le nouveau nom de Kartavya Path qui mène à l’emblématique Porte de l’Inde, “une nouvelle histoire a été créée”, rayonnait Modi.

Son discours de jeudi dernier était le dernier d’une campagne concertée visant à purger l’Inde de ses reliques coloniales. C’était aussi un signe clair que le pays, autrefois la plus grande des colonies britanniques qui a enduré deux siècles de domination impériale, a évolué.

L’avenue rénovée abrite désormais une statue en granit noir du combattant de la liberté indienne Subhas Chandra Bose, à l’endroit où se trouvait autrefois un moule du roi George V, le grand-père d’Elizabeth.

La mort de la reine a provoqué chez certains des sympathies pour une personnalité profondément respectée tandis que pour quelques autres, elle a ravivé les souvenirs d’une histoire sanglante sous la couronne britannique. Mais chez la plupart des Indiens ordinaires, la nouvelle a été accueillie par un haussement d’épaules indifférent.

La monarchie britannique “n’a précisément aucune pertinence pour les Indiens aujourd’hui – ils n’ont aucune importance”, a déclaré Kapil Komireddi, auteur de “Malevolent Republic: A Short History of the New India”.

La domination britannique a façonné le pays de manière significative, mais l’Inde a depuis dépassé l’économie britannique en taille.

“Le pays a pris tout son sens… En tant que puissance montante, l’Inde peut gagner beaucoup du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni peut gagner beaucoup plus de l’Inde”, a ajouté Komireddi.

Jeudi, Modi a écrit une note sincère, qualifiant la reine de « pilier de notre temps », tandis que le gouvernement a déclaré un jour de deuil. Mais pour la plupart des Indiens nés une génération après l’indépendance des Britanniques en 1947, il y a peu d’attachement à la reine ou à la famille royale.

Sankul Sonawane, 20 ans, était chez lui lorsqu’il a appris la nouvelle, qui n’a eu « aucun impact » sur lui. «Nous n’avons aucun sentiment de lien émotionnel avec la reine. Elle était monarque et je ne crois pas à l’idée d’une monarchie.

Dhiren Singh, un entrepreneur de 57 ans à New Delhi, ressentait la même chose. “Je ne pense pas que nous ayons de place pour les rois et les reines dans le monde d’aujourd’hui, car nous sommes le plus grand pays démocratique du monde”, a-t-il déclaré.

Elizabeth a visité l’Inde trois fois au cours de son règne et a été le premier monarque à visiter le pays nouvellement libéré, cimentant le début de nouveaux liens avec la Grande-Bretagne. Après son couronnement en 1953, elle est arrivée dans la capitale New Delhi en 1961, où elle s’est adressée à une foule immense et près d’un million de personnes se sont alignées dans les rues pour l’apercevoir, elle et son mari, le prince Philip.

Darshan Paul avait 10 ou 11 ans lorsqu’elle se tenait le long d’une route à New Delhi et agitait un drapeau indien à la reine. “Je me souviens de sa main gantée qui m’a fait un signe de la main et j’ai été tellement impressionné”, a déclaré Paul, aujourd’hui âgé de 71 ans.

Il y avait beaucoup d’excitation et de curiosité autour de sa visite, se souvient Paul, alors qu’elle et ses amis se penchaient sur des photos de journaux de la reine et étaient éblouis par les robes qu’elle portait.

Mais c’était une autre époque, a déclaré Paul, car elle a reconnu que le lien traditionnel que certains Indiens entretenaient autrefois avec la famille royale s’est radicalement transformé depuis.

“Pour les jeunes Indiens d’aujourd’hui, ils ressemblent à n’importe quelle autre famille de célébrités de haut niveau – vous pourriez suivre leurs nouvelles parce que vous voulez savoir ce qui se passe à huis clos. Mais au-delà du glamour et de la célébrité, ils n’ont plus aucune signification.

Si son fils, qui a été officiellement proclamé roi Charles III au cours du week-end, devait effectuer une visite officielle en Inde, “cela n’aura certainement pas autant d’importance”, a ajouté Paul.

La dernière visite de la reine en 1997 a été teintée de controverse lorsqu’elle s’est rendue à un mémorial dédié à des centaines d’Indiens non armés qui ont été tués par les forces coloniales britanniques en 1919, au milieu d’appels à des excuses pour le massacre de Jallianwala Bagh.

Pour beaucoup, la famille royale reste la marque d’une histoire profondément douloureuse. On se souvient encore de la domination coloniale pour la violence et les souffrances extraordinaires qu’elle a engendrées, de nombreuses famines et exploitations économiques jusqu’à un niveau d’effusion de sang sans précédent lors de la partition de l’Inde et du Pakistan.

En parcourant les médias sociaux après la nouvelle, Sumedha Chatterjee, 25 ans, a déclaré que les tweets en faveur de la reine donnaient presque l’impression que les gens avaient oublié tout le « pillage et le pillage » supervisés par la monarchie britannique. “Ils ont construit leur empire sur le dos du soi-disant tiers-monde”, a-t-elle ajouté.

Quelques heures seulement après sa mort, les médias sociaux indiens se sont illuminés d’appels renouvelés pour le retour du célèbre Koh-i-Noor, le 106 carats découvert en Inde qui fait partie des joyaux de la couronne britannique.

“Si le roi ne va pas porter (le) Koh-i-Noor, rendez-le”, a plaisanté un utilisateur.

Depuis son indépendance, l’Inde a décidé de se débarrasser de ses liens coloniaux, notamment en changeant les noms d’un groupe de villes qui ont été renommées pendant la domination britannique. Dans les années 1960, les autorités ont retiré les figures des fonctionnaires britanniques et de la royauté de la vue du public – la statue du roi George V, qui se dressait sous le dais de la porte de l’Inde, a été déplacée à Coronation Park, un cimetière ou lieu de repos final pour les symboles impériaux dans le Capitale.

Et sous Modi, il y a eu un regain de vigueur pour récupérer le passé de l’Inde, qui a vu le gouvernement effacer les noms de rues de l’époque coloniale, certaines lois et même les symboles des drapeaux.

De tels gestes “représentent une nouvelle Inde” qui n’a rien à voir avec la monarchie, a déclaré Archana Ojha, professeur d’histoire à l’université de Delhi. Elle a ajouté, cependant, que l’histoire impériale du pays ne peut pas être cachée.

« Nous n’avons peut-être pas besoin de chérir certains des héritages, mais nous devons les préserver pour enseigner à nos générations futures. Nous ne pouvons pas simplement l’effacer complètement », a-t-elle déclaré.

Le journaliste d’Associated Press Rishi Lekhi a contribué à ce rapport.

Krutika Pathi et Bhumika Saraswati, Associated Press