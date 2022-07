La colère des seigneurs seniors contre le projet de Boris Johnson de distribuer des dizaines de pairies

Le projet de Boris Johnson de distribuer un grand nombre de pairies avant de quitter ses fonctions de Premier ministre a été dénoncé par un ancien président de la Chambre des lords comme “faisant partie d’une tendance à saccager les normes constitutionnelles”.

La baronne Hayman a déclaré qu’il y avait de la colère dans toute la Chambre haute à la perspective que des dizaines d’amis et d’alliés du Premier ministre soient nommés seigneurs.

Et un autre ancien président du Lord Lord Fowler – ancien ministre conservateur – a déclaré que la nomination de donateurs conservateurs amenait le système dans « une sorte de mépris » et sapait le soutien du public à la chambre non élue.

Les rapports suggèrent que le Premier ministre sortant envisage de créer des dizaines de nouveaux Lords dans une liste d’honneurs politiques dans les semaines à venir, suivie d’une liste d’honneurs de démission lorsqu’il démissionnera finalement en septembre.

Ses plans ont poussé l’actuel Lord Speaker à écrire aux prétendants à la succession de Johnson pour appeler à la “retenue” dans la création de nouveaux pairs dans une Chambre qui compte plus de 800 membres alors que l’ambition affichée est de la réduire à 600. .

Lord McFall a exhorté Liz Truss et Rishi Sunak à suivre l’exemple de Theresa May, qui n’a nommé que 43 pairs au cours de ses trois années de mandat, plutôt que Johnson, qui en a déjà anobli 86.

Parmi ceux qui figurent dans les derniers projets de pairie de M. Johnson figurent le donateur milliardaire conservateur Michael Hintze, l’ancien rédacteur en chef du Daily Mail Paul Dacre et le petit-fils de Churchill, Sir Nicholas Soames.

L’ancien Lord Speaker, la baronne Hayman, a déclaré à BBC Radio 4 Monde ce week-end: « La proposition s’inscrit dans une tendance à saccager les normes constitutionnelles.

« Donc, dans ce sens, je pense que c’est une très mauvaise idée. Cela a toutes sortes de conséquences graves. Et j’ai en fait été surpris de voir à quel point il y a de la colère dans toute la Chambre, essentiellement pour mettre un grand nombre de pairs à prédominance conservatrice à la Chambre maintenant.

“Habituellement, il y a suffisamment de respect et de compréhension de l’importance de l’équilibre et de la retenue.”

Lady Hayman a déclaré que M. Johnson n’avait “jamais été un grand fan de la Chambre des lords”.

« La Chambre des lords a créé des difficultés pour le gouvernement », a-t-elle déclaré. “Aucun gouvernement n’aime ça.

« La plupart des premiers ministres comprennent parce que c’est en fait bon pour la démocratie que cela se produise. Je ne suis pas sûr que Boris Johnson comprenne que le fait d’avoir une Chambre des Lords difficile améliore réellement “la politique gouvernementale et améliore la législation”.

Lord Fowler a déclaré à Times Radio que les plans de M. Johnson étaient “potentiellement désastreux”.

“Je pense que nous en sommes arrivés à ce stade, où nous devons nous demander si le système de nomination à la Chambre des lords est adapté à notre objectif”, a-t-il déclaré. « Et franchement… pour le moment, la réponse à cette question semble être ‘Non’.

«Cela ne fait qu’amener tout le système dans une sorte de mépris. Des pairs sont nommés parce qu’ils ont fait des contributions – des contributions financières – au parti, et toutes sortes d’autres raisons.

«Ce n’est vraiment pas une façon de diriger la Chambre des Lords. Et surtout, cela amène la Chambre des lords dans un certain mépris.

“Je pense que, pour le moment, il y a de fortes chances qu’il n’ait pas le respect du public et nous devrions être en tant que pays plutôt préoccupés par cela.”

Le pair conservateur et historien constitutionnel Lord Norton of Louth a déposé un projet de loi d’initiative parlementaire qui donnerait plus de pouvoir à la Commission des nominations de la Chambre des lords, obligeant les premiers ministres à demander son avis avant de nommer de nouveaux pairs.

La croissance continue de la chambre haute « surchargeait » les Lords et introduisait « des problèmes de contrôle de la qualité », a-t-il déclaré.

“Si mon projet de loi avait été promulgué et était maintenant en vigueur, alors (Johnson) ne pourrait pas se précipiter avec une liste car la commission serait en mesure de suspendre les nominations”, a-t-il déclaré à World This Weekend.

“En vertu de la position constitutionnelle actuelle, il n’y a aucune contrainte formelle sur le Premier ministre,

“L’accent devrait vraiment être mis sur la qualité et non sur la quantité, car ce qui compte vraiment, c’est la qualité du débat dans les Lords plutôt que la façon dont nous votons.”