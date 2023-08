La colère de Khan Photos des coulisses

Livres sur les Titans— les éditeurs de la récente exploration des coulisses de Conan le Barbare-avoir une autre version essentielle pour fans de films de genre classiques en chemin. Des auteurs John Tenuto et Maria Jose Tenuto, Star Trek II : La colère de Khan – La réalisation du film classique révèle des œuvres d’art rares et inédites, entrecoupées de nouvelles interviews exclusives :

« Un peu plus de 40 il y a des années, Star Trek II : La colère de Khan j’ai vu Kirk et le USS Entreprise l’équipage affronte l’un des plus grands ennemis du Star Trek l’histoire, Khan Noonien Singh, ainsi que la mort de Spock. Célébrez cet anniversaire historique en plongeant en profondeur dans les histoires derrière ce classique emblématique de la science-fiction. Ce magnifique livre de table regorge de documents d’archives rares et inédits, de photographies des coulisses, d’art de production, de scènes coupées, d’extraits de scénario et bien plus encore, ainsi que de nouvelles interviews exclusives avec les créatifs, dont le réalisateur. Nicolas Meyer.

Les auteurs John Tenuto et Maria Jose Tenuto sont tous deux professeurs de sociologie, mais plus important encore, profitez de cet extrait prouvant leur randonnée de bonne foi tiré de la biographie de leur co-auteur : « John a vu pour la première fois Star Trek II : La colère de Khan au Esquire Theatre de Chicago lors de la soirée d’ouverture avec son défunt père Vincent. Lorsque John et Maria Jose se sont mariés, leur chanson de mariage était le thème de Star Trek : Voyageur… Ils ont été présentés dans l’émission télévisée Netflix Les jouets qui nous ont créés et la chaîne History Channel Le siège central : 55 ans de Star Trek docu-séries, et ont été invités à prendre la parole lors de la cérémonie officielle Star Trek Convention, le St. Louis Science Center, et par le futur lieu de naissance de James T. Kirk, Riverside, Iowa, et la ville de Vulcan, Alberta, Canada.

Le livre arrive le 5 septembre (vous pouvez précommandez un exemplaire ici ou ici) , mais io9 a des images passionnantes à partager aujourd’hui. Cliquez pour voir des storyboards, des images de pré-production et des photographies de tournage mettant en vedette le réalisateur Nicholas Meyer et les stars Ricardo Montalbán, Kirstie Alley, Leonard Nimoy et bien plus encore.