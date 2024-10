La colère de Jerry Jones contre la station phare montre la nature inversée des relations commerciales avec la NFL

Il y a un vieux dicton dans le milieu des affaires américain. Le client a toujours raison.

Dans les affaires rares où l’offre est strictement limitée, le vendeur a toujours raison.

Et cela résume assez bien la relation de la NFL avec ceux qui achètent son inventaire restreint et ridiculement populaire.

Le dernier exemple vient de L’entretien controversé de mardi entre Jerry Jones et 105.3 The Fan, la radio phare de l’équipe, et ses conséquences.

Oui, 105.3 The Fan a obtenu le privilège de diffuser les retransmissions radio des matchs de l’équipe. Et c’est effectivement un privilège aux yeux des Cowboys, car il n’y a qu’une seule station qui peut acheter les droits. Si cette station ne diffuse pas bien, un concurrent pourrait se retrouver avec les droits.

Ainsi, des gens comme Jerry Jones, qui possède les opérations médiatiques de sa propre équipe et qui joue un rôle important dans la gestion du conglomérat médiatique interne de la ligue, pensent qu’ils peuvent définir des attentes et tracer des lignes qui ne peuvent être franchies.

Regardez attentivement ce que Jones avait à dire à propos du brouhaha de mardi avec sa station phare, via Jon Machota de TheAthletic.com.

« Je ne sais pas si j’irais aussi loin [calling] la connotation du volume comme crier, d’accord ? » dit Jones. « Mais les faits sont que si je dois être interrogé par le tribunal, je n’ai pas besoin que ce soit par les gars que je paie. Je peux le prendre aux fans et aux autres. Je suis très fier de l’équité et de la manière dont j’essaie de travailler avec les médias, nous sommes frères et sœurs. Mais j’étais un peu frustré aujourd’hui. . . . Ce sont les mauvais qui faisaient les interrogatoires. Maintenant, s’il s’agissait de vrais fans assis là ou s’il y avait eu des gens qui savaient de quoi ils parlaient, des gens du football, j’aurais peut-être eu une réponse différente.

Premièrement et surtout, il ne paie pas les gens de 105.3 The Fan. Mais la relation lui permet d’agir comme il l’est, car il peut toujours emmener cette relation ailleurs, si les gens de 105.3 The Fan ne jouent pas gentiment.

Considérez la réaction du co-animateur Shan Shariff aux commentaires de Jerry : « Est-ce la vraie vie ??? J’aimerais que Jerry Jones me paie. Il nous insulte encore et nous avons eu des échanges sur des choses BEAUCOUP plus importantes au cours de nos 14 années. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe.

Deuxièmement, Jerry était et est tout à fait hors de propos en traitant les animateurs de « yay-hoos » pendant l’interview et en disant ensuite qu’ils ne sont pas de « vrais fans » (comme s’ils étaient censés agir de cette façon, ce qu’ils sont). t) et ils ne savent pas de quoi ils parlent (comme si les gars qui consacrent une grande partie de leur vie professionnelle à suivre le sport et l’équipe ne le faisaient pas).

Mais c’est l’une des conséquences du fait que les ligues et les équipes possèdent des sociétés de médias. Lorsque les sociétés qu’elles possèdent opèrent dans le cadre d’un ensemble de garde-fous clairs, les ligues et les équipes attendent de leurs « partenaires de diffusion » qu’ils fassent de même.

Le plus étrange dans tout cela, c’est que Jerry apparaît deux fois par semaine sur 105.3 The Fan depuis des années, et il a toujours répondu à de vraies questions, des questions difficiles. Sans se fâcher ni s’énerver et en embrassant à tout moment l’idée (comme il a témoigné lors du procès antitrust Sunday Ticket de cette année) que toute publicité est une bonne publicité. Que la clé est d’être intéressant.

Aujourd’hui, c’était vraiment intéressant, mais seulement parce que Jerry s’est hérissé contre les hôtes en leur posant des questions visant à obtenir les réponses que veulent les fans.

Pourquoi n’a-t-il pas fait plus pendant l’intersaison pour remédier aux défauts de l’effectif ? Pourquoi n’a-t-il pas prolongé les contrats de CeeDee Lamb et Dak Prescott suffisamment tôt pour créer un espace de plafond qui pourrait être utilisé pour améliorer l’équipe ?

Bien sûr, il ne peut rien y faire maintenant. Le fait est qu’il aurait pu faire quelque chose à ce moment-là, s’il n’avait pas inexplicablement retardé, retardé et retardé.

Pourquoi ces questions l’ont-elles mis en colère ? Parce qu’il n’a pas de bonnes réponses. Bien sûr, il enchaînera un tas de mots qui pourraient ou non avoir un sens, mais les fans commencent à voir clair.

Comme nous l’avons dit il y a des mois, il n’est pas aussi préoccupé par la victoire au Super Bowl qu’il le prétend. Il souhaite maintenir un niveau d’audience élevé, un stade plein et conserver le titre d’« équipe américaine ».

L’Amérique l’a compris. Les fans des Cowboys le découvrent. Même si Jerry et Stephen Jones et les gens qu’ils ont embauchés pour trouver des talents sont capables de constituer une équipe toujours pertinente, ils n’ont pas réussi – depuis près de trois décennies – à passer les deux premiers tours des séries éliminatoires.

Cette année, la frugalité déplacée et la lenteur inexplicable ont entraîné une régression de la franchise. Et, encore une fois, il n’y a rien qu’il puisse dire pour allumer la base de fans.

Jerry a dit à plusieurs reprises que nous serions surpris par le montant du chèque qu’il écrirait s’il garantissait une victoire au Super Bowl. Nous serions surpris non pas de son ampleur, mais de sa petite taille.

Petit est le mot clé. Aujourd’hui, pour la première fois depuis longtemps, l’homme le plus grand de l’État où tout est plus grand est devenu petit.