La FURY a éclaté hier lorsque des images ont été diffusées d’un manifestant tenant l’effigie d’un bébé mort imbibé de sang lors d’une marche pro-palestinienne à Londres.

La police a lancé un appel pour retrouver deux femmes au centre de la cascade malade – mais quelques heures seulement après que celle-ci ait été mise en évidence sur une vidéo sur les réseaux sociaux.

La colère a éclaté à propos d’une femme vue avec l’effigie ensanglantée d’un bébé mort lors d’une manifestation à Londres

La police du Met a publié des images de la femme qu’elle cherche à identifier en lien avec un incident de crime haineux. Crédit:

Les effigies de bébés morts rebondissaient sur un drapeau palestinien

L’incident s’est produit sous le nez d’une partie des 1 000 policiers.

Pendant ce temps, des séquences vidéo choquantes sur X/Twitter montraient également une dizaine d’effigies de bébés ensanglantés rebondissant de haut en bas sur un drapeau palestinien géant lors de la manifestation.

Les femmes traquées et d’autres manifestants ont scandé des slogans antisémites mais ont échappé à l’arrestation malgré la répression promise par la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman.

Les deux hommes semblaient sourire en chantant « Khaybar Khaybar ya yahud », une référence au massacre historique des Juifs lors de la bataille de Khaybar en Arabie Saoudite.

L’ancien détective du Met Peter Bleksley a critiqué son ancienne force et les politiciens ont fait part de leur colère face aux scènes de haine.

Il s’est mis en colère : « C’est un comportement malsain. Le Met a déclaré qu’il allait sévir contre ce genre de choses et ce n’est tout simplement pas le cas. C’est épouvantable.

John Woodcock, conseiller du gouvernement sur la violence politique, a déclaré : « L’utilisation d’un faux bébé mort évoque délibérément la plus écoeurante des atrocités infligées aux Israéliens par les terroristes du Hamas.

« Nous devons amener les auteurs de ce crime antisémite à rendre des comptes et à s’unir pour chasser la sombre tache de la haine juive qui a atteint trop loin nos communautés. »

Le député conservateur Nigel Mills a déclaré : « La police devrait prendre position et ne pas compter sur les gens sur les réseaux sociaux pour les avertir. »

Et le député conservateur et ancien ministre Simon Clarke a ajouté : « Nous ne devrions pas avoir ces scènes de haine et d’intolérance dans nos rues. »

En publiant sur son fil Twitter des photos de deux femmes en relation avec les chants antisémites et l’effigie du bébé, la police du Met a déclaré : « Les agents enquêtant sur un incident de crime haineux à Trafalgar Square aimeraient parler à ces deux femmes. »

La marche, qui appelait à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, a attiré plus de 100 000 manifestants et était le troisième rassemblement consécutif à Londres.

L’un d’eux a grimpé sur la statue du Premier ministre britannique de la Première Guerre mondiale, David Lloyd George, et a déclenché une fusée éclairante dégageant de la fumée rouge.

Un policier n’est pas intervenu mais lui a gentiment dit : « Tu auras des ennuis si tu allumes encore. »

Un autre a brandi un drapeau noir et blanc, souvent utilisé par les djihadistes, à la vue d’un officier voisin qui n’a rien fait pour intervenir.

David Hirsch, fondateur du Centre de Londres pour l’étude de l’antisémitisme contemporain, a déclaré : « Certains Londoniens présents à la manifestation étaient ravis par les 1 400 meurtres du Hamas, comme le sont les fans de football lorsque leur équipe gagne.

« La joie de leur victoire a illuminé leurs visages. Ils se moquaient des Juifs avec la certitude religieuse qu’il y aurait bientôt davantage de massacres de Juifs. »

Il y a eu des échauffourées avec la police devant les portes de Downing Street alors que les policiers tentaient d’arrêter un fauteur de troubles.

Scotland Yard a déclaré que deux personnes avaient été arrêtées et qu’un policier avait été hospitalisé après avoir été frappé à la tête avec un haut-parleur.

Plus de 200 personnes ont organisé un sit-in dans le hall de la gare de Waterloo, la forçant à fermer ses portes aux navetteurs – dans le cadre d’une répétition d’une manifestation similaire organisée plus tôt hier à la gare Grand Central de New York.

La statue du commandant de la Première Guerre mondiale, le maréchal Douglas Haig, à Whitehall, a été dégradée avec de la peinture rouge avec les mots « God Save Gaza ».

Il y avait de nombreuses pancartes accusant Israël de crimes alors que la marche serpentait à travers Londres en traversant un pont de Westminster enfoncé. L’un d’entre eux disait : « Israël est un État terroriste ».

Des enfants d’à peine cinq ans scandaient également « Du fleuve à la mer, la Palestine doit être libre » tandis que des brochures faisant l’éloge du Hamas et de sa « lutte militaire » contre Israël étaient distribuées.

“La police a déclaré avoir lancé une enquête après avoir découvert des informations choquantes distribuées lors d’un rassemblement à l’université de Bristol la semaine dernière.

Mais le pamphlet, qui décrit le groupe terroriste comme un « mouvement de résistance », était exposé hier sur une table.

L’affaire a été signalée au Met sur X, anciennement Twitter, et les agents ont déclaré qu’ils souhaitaient parler à la personne qui l’avait portée à leur attention.

Plusieurs politiciens travaillistes, dont Andy McDonald et Zarah Sultana, partisans de Jeremy Corbyn, ont assisté à la manifestation.

Le commissaire Sir Mark Rowley s’est entretenu au cours de la semaine avec Mme Braverman après qu’on lui ait demandé d’expliquer pourquoi ses agents n’avaient pas arrêté un homme qui avait été enregistré criant « Jihad » lors d’une manifestation samedi dernier.

Elle a exhorté la police du Met à utiliser « toute la force de la loi ».

Une manifestation pro-palestinienne a vu un grand nombre de personnes défiler le long de l’Embankment de Londres Crédit:

Avant la marche d’hier, les chefs de la police ne s’engageraient pas à arrêter sur place les extrémistes soutenant le Hamas qui appellent à nouveau au « jihad » contre Israël.

Les manifestations – répétées dans les villes britanniques – ont eu lieu alors que le Moyen-Orient entrait dans une nouvelle phase de conflit.

Les crimes haineux ont augmenté pendant la guerre.

Le Met a confirmé hier que 408 infractions antisémites avaient été enregistrées dans la capitale jusqu’à présent ce mois-ci.

Pendant ce temps, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés dans le centre-ville de Manchester.

Ils ont brandi des drapeaux, lancé des fusées éclairantes et brandi des banderoles montrant les visages d’enfants blessés dans les bombardements, tout en scandant la libération de la Palestine.

Un intervenant a ajouté que « les vies des Palestiniens comptent, les vies des Israéliens comptent » et que « les Palestiniens en ont assez ».

Les manifestants se sont brièvement arrêtés le long de la route devant Barclays, Starbucks, Costa et Primark – tous des établissements qu’ils ont accusés de soutenir l’effort de guerre d’Israël.

Un groupe de femmes a déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Arrêtez d’armer Israël », à côté de la bibliothèque de la ville.

Les manifestants ont escaladé les monuments de Londres sous le regard de la police qui les surveillait. Crédit : Alamy