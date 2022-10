La colère contre la députée qui a suggéré de réduire le délai d’avortement est nommée ministre des femmes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un député qui a suggéré de réduire le délai d’avortement de 24 semaines et s’est opposé aux «zones tampons» à l’extérieur des cliniques est le nouveau ministre des femmes, suscitant de vives critiques.

Rishi Sunak a été accusé d’une décision “profondément troublante” en nommant Maria Caulfield – une ancienne dirigeante du groupe parlementaire pro-vie multipartite – au poste.

Le député de Lewes a déjà été critiqué pour avoir soutenu que les bébés nés à aussi peu que 18 semaines “grandissent pour vivre longtemps et en bonne santé comme le reste d’entre nous”, une affirmation rejetée comme “tout simplement fausse”.

Maria Caulfield est une ancienne dirigeante du groupe parlementaire pro-vie multipartite (Archives PA)

Elle a également nié à tort l’existence de poursuites contre des femmes pour avoir mis fin à une grossesse sans l’approbation de deux médecins – et, en 2019, a voté contre la légalisation de l’avortement en Irlande du Nord.

Ce mois-ci, Mme Caulfield s’est jointe à une tentative infructueuse, principalement de la part de députés conservateurs, d’empêcher la création de «zones tampons» à l’extérieur des cliniques pour protéger les femmes des manifestants anti-avortement.

Katherine O’Brien, porte-parole du BPAS : « Nous sommes absolument consternés que le Premier ministre ait décidé de nommer ministre des femmes une députée qui a toujours voté pour restreindre les droits des femmes.

“Maria Caulfield a précédemment déclaré qu’elle voulait être une ‘voix pour l’enfant à naître’.

“Un meilleur choix pour le poste de ministre des femmes serait quelqu’un désireux et capable de défendre la cause d’une femme sur trois qui se fera avorter au cours de sa vie – et non un député qui chercherait à imposer une opinion minoritaire sur son accès aux soins de santé”.

Anneliese Dodds, secrétaire du Labour pour les femmes et l’égalité, a déclaré: «Il est profondément troublant que Rishi Sunak ait nommé une ministre des femmes qui soutient la limitation des droits des femmes à l’avortement.

« Le gouvernement doit être clair et sans équivoque sur le fait que le droit d’une femme à un avortement sûr et légal n’est pas menacé.

Anneliese Dodds du Labour a critiqué la nomination (AFP via Getty Images)

La critique intervient alors que M. Sunak fait déjà face à des critiques pour un “angle mort massif” après avoir nommé un cabinet dominé par des hommes.

Environ 23% seulement des participants sont des femmes, contre près d’un tiers dans le cabinet de Liz Truss et moins que sous Boris Johnson (24%) et Theresa May (30%).

Le n ° 10 a également annoncé que Mme Caulfield répartirait ses fonctions de ministre adjointe entre le département de la santé – où elle est ministre des femmes – et le département du commerce.

Dans une interview en 2018, Mme Caulfield – alors vice-présidente conservatrice pour les femmes – a qualifié la loi de 1967 sur l’avortement de “l’une des lois sur l’avortement les plus libérales au monde”.

« Avec les progrès médicaux, nous avons des bébés qui naissent maintenant à 18, 19 semaines. Je pense que quelque chose comme 50 % des bébés après 22 semaines sont viables et pourtant l’avortement est toujours librement disponible jusqu’à 24 semaines », a-t-elle déclaré.

“La limite de 24 semaines a été introduite à une époque où les bébés n’étaient vraiment pas viables à 24 semaines. Maintenant, les bébés qui naissent prématurés grandissent pour vivre longtemps et en bonne santé comme le reste d’entre nous.

Downing Street a été invité à répondre aux critiques.