La colère au Liban en tant que monnaie, les prix deviennent incontrôlables

BEYROUTH (AP) – Les manifestants au Liban ont brûlé des pneus et fermé plusieurs routes principales jeudi alors que la grave crise économique qui sévissait dans le pays continuait de devenir incontrôlable sans aucun progrès sur la formation d’un nouveau gouvernement.

La nouvelle vague de manifestations a débuté mardi après que la livre libanaise a chuté à des niveaux records sur le marché noir, faisant craindre que la détérioration ne fasse qu’empirer. Les prix sont montés en flèche ces derniers mois.

Dans un nouveau creux, une bagarre a éclaté dans un supermarché de Beyrouth, apparemment à propos de l’achat de lait en poudre subventionné. Certains supermarchés et épiceries ont commencé à imposer des restrictions sur la quantité que les gens peuvent acheter alors que les approvisionnements sont limités et que les résidents paniqués font le plein de nourriture à la maison.

Le supermarché de Beyrouth a publié un communiqué plus tard disant que la bagarre avait éclaté lorsqu’un acheteur avait attaqué un directeur de succursale qui lui avait dit qu’il ne pouvait pas acheter de grandes quantités de lait et d’huile subventionnés sans tenir compte des restrictions.

«Ils humilient les gens avec un sac de lait», a crié un manifestant lors d’un rassemblement sur une autoroute principale au nord de Beyrouth. «La classe dirigeante doit partir.»

Alors qu’officiellement le dollar américain ne coûte que 1 520 livres libanaises, le prix du marché noir était d’environ 9 950 livres jeudi – un jour après avoir brièvement atteint un record de 10 000 livres. Quelques mois plus tôt, des dollars pouvaient être achetés à un taux d’environ 7 000 livres pour 1 dollar.

La crise économique au Liban a plongé plus de personnes dans la pauvreté, des dizaines de milliers de personnes ayant perdu leur emploi depuis le début des manifestations antigouvernementales fin 2019. L’économie du pays s’est contractée de 19% en 2020 et devrait reculer à nouveau cette année, selon la Banque mondiale. .

Des dizaines de manifestants ont fermé la place principale des Martyrs dans le centre de Beyrouth, tandis que d’autres ont bloqué la route principale reliant la capitale au nord et au sud. Des rassemblements sporadiques dans d’autres régions ont également fermé des routes. Les troupes libanaises sont entrées et les ont brièvement ouvertes avant que les manifestants ne les referment.

Le Liban a été frappé par une crise après l’autre, avec des manifestations généralisées contre la classe politique corrompue du pays à partir d’octobre 2019. Cela a été aggravé par la pandémie de coronavirus et une explosion massive dans le port de Beyrouth en août dernier qui a tué des centaines et blessé des milliers de personnes, décimé le facilité et défiguré une grande partie de la ville.

Les querelles entre les rivaux politiques du Liban ont laissé le pays dans une impasse pendant des mois, ne faisant qu’aggraver la catastrophe économique provoquée par une crise de la dette et un défaut souverain l’année dernière.

Le gouvernement a démissionné quelques jours après l’explosion de Beyrouth et le Premier ministre désigné Saad Hariri a été choisi pour former un nouveau gouvernement en octobre, mais des désaccords entre lui et le président Michel Aoun ont retardé la formation du nouveau gouvernement.

Jeudi, Hariri, qui se trouve aux Emirats arabes unis, a blâmé ses rivaux pour les retards tandis que l’ancien ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil, gendre du président, a répondu en disant que Hariri «n’est pas prêt à former un cabinet».

Le pays a désespérément besoin de devises étrangères, mais les donateurs internationaux veulent d’abord des réformes majeures de lutte contre la corruption – de peur que les fonds ne disparaissent dans un gouffre notoire du secteur public qui a conduit le pays au bord de la faillite.

La crise a plongé près de la moitié de la population de ce petit pays de 6 millions d’habitants dans la pauvreté. Plus d’un million de réfugiés syriens vivent au Liban.