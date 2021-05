Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et le vice-président John Coates ont été la cible de la colère des médias sociaux au Japon lundi pour leur insistance pour que les Jeux de Tokyo réorganisés se déroulent au milieu de la pandémie de coronavirus. Vendredi, Coates avait dit «absolument oui» que les Jeux devaient se poursuivre à partir du 23 juillet même si la ville hôte de Tokyo restait dans un état d’urgence. Et les commentaires de Bach auraient fait à une réunion de la fédération internationale de hockey (FIH) que «quelques sacrifices « étaient nécessaires n’étaient pas non plus facilement acceptés par beaucoup au Japon, dont la population est fermement opposée aux Jeux qui ont lieu selon de récents sondages, rapporte DPA.

Le CIO a déclaré lundi que Bach ne faisait pas référence aux sacrifices de la population japonaise mais plutôt à « tout le monde dans la communauté olympique ».

Cela était nécessaire pour maintenir en vie l’aspect sportif des Jeux atténués afin que «les athlètes puissent réaliser leurs rêves olympiques», a déclaré Bach, cité par le CIO.

Les organisateurs locaux insistent sur le fait que les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité malgré le Japon combattant une quatrième vague de la pandémie et Tokyo étant continuellement placé en état d’urgence – le dernier s’étendant jusqu’à la fin de ce mois.

Les supporters étrangers ne seront pas autorisés à assister aux Jeux, qui ont été retardés par rapport à l’année dernière, alors que le nombre de participants provenant des fédérations, des sponsors et des médias a été réduit.

À la fin du mois dernier, le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo avait déclaré qu’il s’était préparé à la possibilité de tenir l’événement sans spectateurs.

«Si l’on s’attend à ce que la situation pose des problèmes au système médical, afin de donner la plus haute priorité à la sûreté et à la sécurité, il peut arriver un moment où nous devrons décider d’aller de l’avant sans spectateurs», Seiko Hashimoto, le comité d’organisation président, avait déclaré en avril.

