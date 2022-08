La colère au Canada : une étude mesure la frustration des Canadiens

Avec la rage envers les gouvernements, l’économie et les événements actuels qui s’expriment de manière effrénée sur les réseaux sociaux et lors des manifestations, il ne faudrait pas un spécialiste des données pour déterminer que les Canadiens sont en colère. Mais une nouvelle étude vise à suivre et à quantifier la rage de manière globale.

La société canadienne de conseil en recherche Pollara Strategic Insights a lancé un « indice de rage », dans l’espoir de mesurer l’humeur des Canadiens chaque mois.

Le tracker interroge des milliers de répondants pour obtenir des informations sur les points de vue sur des sujets d’actualité, notamment l’inflation, les décisions politiques du gouvernement et les perspectives économiques.





Sur les 2 013 répondants interrogés entre le 25 juillet et le 2 août, 48 % ont déclaré être contrariés par les décisions politiques d’Ottawa et 83 % par les taux d’inflation. De plus, 79 % des participants ont déclaré être mécontents de la hausse des prix de l’essence et 55 % étaient mécontents de l’état actuel du marché de l’habitation.

Dan Arnold, directeur de la stratégie chez Pollara Strategic Insights, a résumé succinctement les conclusions : “Beaucoup de gens semblent grincheux en ce moment”, a-t-il déclaré lundi à CTV News Channel.

«Je pense qu’à la sortie de cette pandémie, nous espérions en quelque sorte que ce serait comme un moment du« jour J », où il y aurait cette euphorie, mais au lieu de cela, il semble qu’il y ait beaucoup de frustration qui s’est en quelque sorte accumulée le couple passé d’années [which] bouillonne maintenant à la surface de différentes manières.

Arnold a déclaré que la pression économique est au « premier rang » de la frustration des Canadiens.

“Vous avez huit personnes sur 10 qui sont en colère contre l’inflation et les prix de l’essence”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde n’a pas besoin d’un passeport ou ne prend pas l’avion, mais tout le monde achète [food] à l’épicerie. Et quand vous voyez les prix augmenter, et que vous voyez que chaque semaine, lorsque vous allez remplir votre panier, cela arrive vraiment aux gens.

Selon les principales conclusions du rapport, les sentiments de rage intense sont encore “limités à une minorité vocale”.

“Je pense que c’est quelque chose que nous voulons suivre à l’avenir pour voir comment cela change avec le temps”, a déclaré Arnold.

Il a ajouté : « Nous voulons voir si cette frustration devient une rage intense avec le temps. Et nous espérons évidemment que ce ne sera pas le cas.