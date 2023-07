La colère après que la Suède ait autorisé les manifestants à brûler le Coran devant une mosquée | Nouvelles du monde

Des manifestants ont déchiré des pages du Coran et brûlé le livre sacré islamique devant une mosquée à Stockholm (Photo: Getty Images) La décision d’autoriser deux hommes à organiser une manifestation controversée devant une mosquée à La Suède a été largement condamnée. Salwan Momika, qui serait un Irakien vivant en Suède, a arraché des pages d’un Coran, essuyé ses chaussures dessus et drapé du bacon sur le livre avant d’y mettre le feu. Environ 200 personnes ont regardé hier devant la mosquée centrale de Stockholm alors qu’un autre homme se tenait à ses côtés. Certaines des personnes présentes ont crié « Dieu est grand » en arabe pour montrer leur colère contre l’incendie et un homme a été arrêté par la police après avoir tenté de lancer une pierre. Les autorités suédoises ont autorisé la manifestation et l’incendie du texte sacré islamique a été vivement critiqué par les nations à majorité musulmane. Les musulmans considèrent le Coran comme la parole sacrée de Dieu et tout dommage intentionnel ou manque de respect à son égard est considéré comme extrêmement offensant. Le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré que la manifestation, qui coïncidait avec le début de l’une des plus importantes fêtes musulmanes de l’Aïd al-Adha, était « légale mais pas appropriée ».



Les autorités suédoises ont autorisé la manifestation à se poursuivre (Photo: Getty Images)



Un homme a été arrêté par la police lors de la manifestation (Photo: Getty Images) Cependant, un homme de 37 ans a été inculpé par la police d’agitation contre un groupe ethnique ou national à la suite de l’incident. Les pays du Moyen-Orient, dont l’Irak, l’Iran, l’Arabie saoudite et l’Égypte, ont exprimé leur forte désapprobation de la manifestation. L’Irak a déclaré que c’était « le reflet d’un esprit agressif haineux qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression ». Des manifestants ont également fait irruption dans l’ambassade de Suède à Bagdad suite aux ordres du religieux chiite, Muqtada al-Sadr, qui a appelé à l’expulsion de l’ambassadeur de Suède dans la ville. Certains manifestants ont été vus en train d’escalader un mur barricadé à l’extérieur de l’ambassade et auraient été à l’intérieur pendant environ 15 minutes avant de partir, rapporte CNN. Des manifestants se sont rassemblés aujourd’hui à l’entrée de l’ambassade de Suède à Bagdad (Photo: Reuters)



Des manifestants ont réussi à pénétrer dans l’ambassade de Suède pour protester contre l’incendie du Coran à Stockholm (Photo: Reuters) L’Égypte l’a décrit comme un acte « honteux », tandis que l’Iran l’a qualifié de « provocateur » et « inacceptable ». Plus: Tendance

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a dénoncé un « acte ignoble et atroce » et a déclaré qu’il était « inacceptable d’autoriser ces actions sous prétexte de liberté d’expression ». La Turquie est l’un des pays de l’OTAN qui a son mot à dire sur l’adhésion de la Suède, mais M. Kristersson a déclaré qu’il ne spéculerait pas sur la manière dont la manifestation pourrait avoir un impact sur le processus. La Suède a demandé l’adhésion à l’OTAN à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, mais la Turquie, membre de l’alliance, a retardé le processus, accusant la Suède d’héberger des personnes qu’elle considère comme des terroristes et exigeant leur extradition. La manifestation à Stockholm a été largement condamnée (Photo: Getty Images) Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d’État américain, a déclaré que brûler des textes religieux était « irrespectueux et blessant ». Il a déclaré aux journalistes lors d’un briefing quotidien: « Ce qui pourrait être légal n’est certainement pas nécessairement approprié. » Mais il a continué à exhorter la Turquie et la Hongrie à approuver le statut de la Suède dans l’OTAN et a ajouté : « Nous pensons que la Suède a rempli ses engagements en vertu du mémorandum trilatéral ». La police suédoise a rejeté plusieurs demandes récentes de manifestations anti-Coran, mais les tribunaux ont annulé ces décisions, affirmant qu’elles enfreignaient la liberté d’expression. Le directeur de la mosquée, l’imam Mahmoud Khalfi, s’est dit déçu par la décision d’autoriser la manifestation pendant l’Aïd al-Adha. Il a déclaré: « La mosquée a suggéré à la police de détourner au moins la manifestation vers un autre endroit, ce qui est possible selon la loi, mais ils ont choisi de ne pas le faire. » Jusqu’à 10 000 visiteurs se rendent chaque année à la mosquée de Stockholm pour les célébrations de l’Aïd, selon M. Khalfi. En janvier de cette année, la Turquie a suspendu les pourparlers avec la Suède sur sa candidature à l’OTAN après qu’un politicien d’extrême droite danois a brûlé une copie du Coran près de l’ambassade de Turquie à Stockholm. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

