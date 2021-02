Le commentaire a déclenché la fureur de la campagne End Our Cladding Scandal, qui a déclaré avoir révélé le «manque choquant de connaissances» du gouvernement sur la controverse.

«Les ministres ont attendu plus de trois ans après la tragédie de Grenfell avant de présenter le projet de loi sur la sécurité incendie», a déclaré le porte-parole Giles Grover.

«Pendant près de quatre ans, les locataires ont été contraints de payer les coûts ruineux liés à la réveil des montres, à la montée en flèche de l’assurance et à la remise en état de la sécurité incendie qui leur sont imposés.»

Aux Communes, les ministres ont été avertis qu’ils ne pouvaient pas continuer à esquiver la colère provoquée, un député conservateur, Stephen McPartland, a déclaré: «Nous reviendrons pour en discuter plus tard.»

Un deuxième, Royston Smith, a exhorté ses collègues conservateurs à ne pas «abandonner des milliers de leurs électeurs». Il a dit: « Je sais ceci: ils n’oublieront pas et ils ne pardonneront pas. »

Et Sarah Jones, porte-parole de la police et des incendies du Labour, a déclaré: «Cela ne fait rien de croire qu’après avoir traîné les pieds pendant quatre ans, les conservateurs se cachent derrière le processus parlementaire pour éviter de prendre des mesures contre des revêtements dangereux.

Les députés ont annulé un amendement de Lords pour empêcher les propriétaires d’immeubles de répercuter les coûts de remplacement du revêtement ou d’autres réparations sur les locataires et les locataires.

Kim Malthouse, ministre de l’Intérieur, a insisté sur le fait que le projet de loi sur la sécurité des bâtiments – et non le projet de loi sur la sécurité incendie – était la législation appropriée pour déterminer qui devrait payer et comment.