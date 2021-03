La star de télé-réalité de 23 ans s’est rendue sur Instagram le 29 mars pour publier une photo de son nouveau bob énervé. Le magnat du maquillage arborait le style plus court tout en allant dîner chez Nobu à Los Angeles avec sa sœur Kendall Jenner et quelques-uns de leurs amis. Kylie portait une combinaison noire moulante avec un design bleu et rose pour la sortie et a accessoirisé son ensemble avec un sac rose, des talons assortis et des boucles d’oreilles en spirale.

