La coiffeuse Sapna Bhavnani n’est pas impressionnée par le look de Lara Dutta, dit « une si mauvaise perruque »

La bande-annonce puissante et percutante du film très attendu « BellBottom » est sortie le 3 août. Alors que les gens étaient ravis de voir Akshay Kumar, Huma Qureshi et Vaani Kapoor en action, c’est en Lara Dutt’a une transformation dramatique en Indira Gandhi qui a laissé les internautes stupéfaits.

Les médias sociaux ont été en effervescence avec des éloges pour Lara et les maquilleurs pour les résultats de transformation exceptionnels. Cependant, il semble que la coiffeuse de célébrités Sapna Bhavnani n’ait pas été trop impressionnée par la coiffure de Lara et a déclaré que nous étions encore loin de maîtriser les techniques capillaires.

Mercredi 6 août, le critique de cinéma Raja Sen s’est rendu sur Twitter et a partagé une photo de Lara Dutt dans le rôle d’Indira Gandhi. En partageant la photo, il a tweeté : « Lara Dutta en tant que Mme Gandhi dans #Bellbottom. Wow. (Aussi, pourquoi ?) Maquillage et prothèses impressionnants, pas du tout exagérés.

Réagissant au tweet de Raja, Sapna Bhavnani a écrit : « Une si mauvaise perruque peut cependant en voir la doublure. Mais bien sûr, vous ne le feriez pas car vous n’êtes pas une personne de cheveux. Nous ne sommes pas encore près de maîtriser les cheveux.

Sapna a ensuite partagé la photo tout en mettant en valeur la perruque de Lara. Elle a tweeté: « Voir cette ligne de perruque blanche et éclatante. Les cheveux naturels ne sont pas du tout comme ça. »

D’accord avec Sapna, un utilisateur de Twitter a commenté : « C’est Lara Dutta ?! Tout, sauf la perruque, est stellaire.

Jeudi 5 août, Lara Dutta et Akshay Kumar ont partagé une vidéo BTS de sa transformation. Akshay a même fait l’éloge de l’actrice et a déclaré: « vous avez réussi et comment ».

Lors du lancement de la bande-annonce, Lara a déclaré qu’il lui suffisait d’un appel pour qu’elle monte à bord pour jouer Indira Gandhi. « Je joue Mme Indira Gandhi dans le film. C’est moi. Tout ce qu’il a fallu, c’est un appel et ils ont dit que Lara ce film était en cours et que nous lançons le casting pour le rôle d’Indira Gandhi. C’est tout ce qu’il a fallu, avant même que j’entende Mais oui, bien sûr, il y a une grande responsabilité lorsque vous incarnez quelqu’un qui est une figure emblématique comme elle.