Sushmita Sen a publié samedi un instantané sur Instagram donnant une coupe de cheveux à sa fille cadette Alisah. Connue pour son esprit plein d’esprit et son engagement, Sushmita s’est appelée le « choix officiel du coiffeur » d’Alisah dans une note qu’elle a écrite à côté de la photo. Elle a remercié sa fille aînée et actrice Renee pour avoir capturé le moment.

« Week-end chargé, n’importe qui ? !!! Alisah a un moyen de me faire sentir vraiment important ? Je suis son choix officiel de coiffeur depuis qu’elle a trois ans !!! Alors que je suis stressé à l’idée de se couper les cheveux, elle médite !! J’adore sa confiance en elle !!! #partage #simplejoys #mammahood. Belle photo @reneesen47. Je vous aime les gars !!! Sushmita a écrit. »

L’acteur a ensuite partagé quelques photos sur son histoire Instagram où Alisah est vue posant joyeusement avec sa sœur aînée Renee après s’être fait couper les cheveux.

Sush a sous-titré les photos « Je me sens déjà plus léger » et « L’apparence finale des cheveux comme demandé ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sushmita a tourné pour la deuxième saison de sa série Web ‘Aarya’ qui est diffusée sur Disney + Hotstar. L’acteur a repris le tournage au Rajasthan avec un barrage routier temporaire en raison de la pandémie de coronavirus et du verrouillage qui en découle.

La première saison a été diffusée en 2020 et est devenue un succès instantané. Après une décennie, Sushmita a fait son retour d’actrice et a remporté plusieurs distinctions pour son incroyable performance dans le rôle principal.

D’autre part, Renee, la fille aînée de Sushmita, a également suivi les traces de sa mère et a fait ses débuts d’actrice avec un court métrage intitulé « Suttabaazi ». Elle était appréciée pour sa performance.

(Entrées de l’IANS)