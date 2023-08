Le gouvernement de la Saskatchewan réorganise ses normes d’emploi et demande au public des commentaires sur ce qui doit changer.

Certains serveurs de restaurant actuels et anciens ont déclaré qu’il était temps que la province crée de nouvelles règles sur les pourboires.

Les pourboires sont réglementés dans six juridictions canadiennes, mais pas en Saskatchewan.

Il est interdit aux employeurs de retenir ou de déduire les pourboires et gratifications que leurs employés versent en Colombie-Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec.

« Les pourboires appartiennent aux employés. Sans aucun doute, les pourboires appartiennent aux employés », a déclaré Jennifer Henshaw, vice-présidente des Prairies et du Nord pour Restaurants Canada, une association qui représente l’industrie canadienne des services alimentaires.

Henshaw a déclaré que les réglementations sur les pourboires permettent la clarté et la responsabilité au sein de l’industrie.

REGARDER| C’est pourquoi les gens disent que la Saskatchewan doit réglementer les pourboires : Partage équitable : les serveurs veulent de nouvelles règles garantissant que les pourboires parviennent aux personnes qui les gagnent Le gouvernement de la Saskatchewan réorganise ses normes d’emploi et certains serveurs de restaurants disent qu’il est temps d’adopter de nouvelles règles sur les pourboires. À l’heure actuelle, les propriétaires de restaurants de cette province n’ont pas à remettre les pourboires aux personnes qui les gagnent.

Laura Civica, qui vit à Saskatoon, a travaillé comme serveuse et barmaid dans l’industrie de la restauration pendant plus d’une décennie. Ils ont dit qu’ils étaient constamment confrontés à des règles de pourboire injustes.

« Nous avions un patron qui prenait tous les pourboires de tous les serveurs et les conservait parfois quelques mois à la fois, puis les redistribuait », a déclaré Civica.

Civica a déclaré qu’ils gagneraient au moins 100 $ en pourboires par nuit. Mais lorsqu’ils recevaient leur pourboire après quelques mois de travail, ils ne recevaient qu’environ 500 $ lorsque l’argent du pourboire était redistribué – une fraction de ce qu’ils avaient réellement gagné.

Ils ont déclaré n’avoir jamais reçu de communication des propriétaires de l’établissement sur la manière dont les pourboires mis en commun étaient répartis entre les employés, y compris la cuisine et la direction.

Les serveurs se sentent impuissants à combattre le système

Civica a déclaré que les serveurs se sentent impuissants à combattre le système, même lorsqu’ils ont l’impression que l’argent qu’ils ont gagné est volé.

Les serveurs sont souvent payés au salaire minimum et comptent sur leurs pourboires pour s’en sortir.

« Je pense que lorsque vous vivez en dessous du seuil de pauvreté, lorsque vos chèques de paie couvrent à peine votre loyer et votre nourriture, c’est vraiment difficile. »

Les pourboires et gratifications sont réglementés dans six juridictions canadiennes, mais pas en Saskatchewan. (Charlie Neibergall/Associated Press)

À un autre travail de service, Civica a rencontré d’autres problèmes liés aux pourboires. Ils ont dit que le restaurant manquait toujours de personnel le samedi soir, alors le gérant a demandé aux propriétaires d’embaucher un bus pour nettoyer les tables.

« Ce qui s’est passé à la place, c’est que les propriétaires sont venus cette nuit-là et se sont mis en travers du chemin, et ont rendu mon travail plus difficile et m’ont fait perdre des pourboires », a déclaré Civica.

« Ensuite, à la fin de la nuit, je m’attendrais à ce que je les paie pour leur temps sur mes pourboires. »

L’utilisateur de Reddit shadow_238 travaille dans l’industrie. Ils ont dit à CBC que les pratiques de pourboire dans les restaurants de la Saskatchewan doivent être abordées.

« Parfois, j’ai de nouveaux employés dans la cuisine qui font des bêtises, et je dois quand même leur donner un pourboire même si je n’en reçois pas…[It] n’a aucun sens pour moi étant donné que leur salaire est déjà plus élevé qu’un serveur qui fait toujours le minimum [wage], » ils ont dit.

De plus, ils ont dit que si les gens ne donnent pas de pourboire sur une facture, le serveur est responsable de payer le pourcentage du pourboire qui va au reste du personnel.

Restaurants Canada affirme que les pourboires appartiennent aux employés d’une entreprise, point final. Ils n’appartiennent pas aux propriétaires. (Kamil Macniak/Shutterstock)

Clarté sur la gestion des pourboires nécessaire

Henshaw a déclaré que Restaurants Canada appuie les changements aux normes d’emploi en Saskatchewan, ainsi que l’introduction de règlements sur les pourboires qui « favoriseraient les meilleures pratiques et l’harmonisation interprovinciale ».

« La cohérence est importante pour les employeurs et les employés, en particulier pour certaines des grandes entreprises de services alimentaires qui ont des emplacements dans plusieurs provinces. Cela fournirait également un niveau supplémentaire de clarté et de responsabilité pour les employeurs et les employés », a déclaré Henshaw.

La mise en œuvre de la réglementation sur les pourboires dans la province nécessiterait des modifications à la loi sur l’emploi de la Saskatchewan. Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré que les dispositions de la loi sur les normes d’emploi avaient été révisées en profondeur pour la dernière fois en 2012.

« Depuis ce temps, l’environnement de l’emploi a changé. Le gouvernement cherche à engager les parties prenantes pour identifier les modifications potentielles afin de garantir que la législation continue de répondre aux besoins des lieux de travail modernes dans notre province en pleine croissance », a déclaré la province dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Laura Civica de Saskatoon dit qu’elle aimerait voir des éclaircissements sur les règles de basculement en Saskatchewan. (Chanss Lagaden/CBC)

Civica attend avec impatience de fournir ses commentaires à la province.

« J’adorerais voir les serveurs avoir plus de contrôle sur leurs pourboires, sur l’argent qu’ils gagnent », ont-ils déclaré. « Je pense que c’est tellement génial que nous puissions exercer nos voix là-dessus. »

Les gens ont jusqu’au fin octobre de faire part de leurs commentaires à l’examen des normes d’emploi par lettre ou par courriel.