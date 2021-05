La cofondatrice de Multi-Millionaire BLM se retire au milieu de questions sur ses MILLIONS – The Right Scoop

La cofondatrice multimillionnaire de BLM, Patrisse Cullors, vient de démissionner du groupe au milieu de la controverse sur ses millions:

FOX NEWS – La cofondatrice de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, quitte son poste de directrice exécutive de la fondation centrale du groupe militant au milieu de questions sur ses finances.

Cullors, 37 ans, a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’elle quittait son poste pour se concentrer sur d’autres projets, y compris la sortie de son deuxième livre et un contrat télévisé avec Warner Bros.Elle occupait le premier poste à la Black Lives Matter Global Network Foundation pour plus de cinq ans.

La militante a déclaré qu’elle avait créé «les os et les fondations nécessaires» au sein de l’organisation et a estimé que «le moment était venu» de partir. Elle a affirmé que sa sortie était prévue pour plus d’un an et n’était pas liée à un examen minutieux de ses finances personnelles.

«C’étaient des attaques de la droite qui tentaient de discréditer mon personnage, et je ne me fie pas à ce que la droite pense de moi», a déclaré Cullors.

Les finances de Cullors ont attiré l’attention en avril après que le New York Post a annoncé qu’elle avait acheté quatre maisons pour 3,2 millions de dollars. Le rapport a incité Hawk Newsome, le chef de Black Lives Matter Greater New York, à appeler à une «enquête indépendante» sur les finances de la fondation. Les deux organisations ne sont pas affiliées.

À l’époque, Cullors a déclaré que les allégations selon lesquelles elle s’était enrichie grâce à des dons destinés à Black Lives Matter étaient «catégoriquement fausses». Elle a nié avoir reçu un salaire de la fondation, affirmant que ses revenus provenaient d’autres sources, telles que le produit de la vente de livres et d’un accord sur YouTube.

«Je pense que je serai probablement moins visible, car je ne serai pas à la tête de l’une des organisations les plus importantes et les plus controversées en ce moment dans l’histoire de notre mouvement», a déclaré Cullors à propos de sa sortie imminente de la fondation.