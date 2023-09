La cocaïne va devenir la plus grande exportation de Colombie – Bloomberg

Les exportations de stupéfiants de Bogota ont dépassé 1 700 tonnes l’année dernière

La cocaïne devrait dépasser le pétrole et devenir la plus grande exportation de la Colombie cette année, car les producteurs de stupéfiants ont augmenté leurs opérations dans le cadre de l’introduction de politiques plus clémentes régissant la production de cette drogue, selon une analyse de Bloomberg Economics.

« Nous estimons que les revenus des exportations de cocaïne ont bondi à 18,2 milliards de dollars en 2022 – pas loin derrière les exportations de pétrole de 19,1 milliards de dollars l’année dernière. » » a déclaré l’économiste de Bloomberg, Felipe Hernández, dans le cadre d’un rapport publié jeudi. « Le gouvernement détruit les laboratoires où les feuilles de coca sont transformées en cocaïne, mais cela n’a pas empêché la production de se développer. » Hernández a ajouté.

Les exportations de cocaïne du pays sud-américain ont dépassé 1.700 tonnes l’année dernière, a indiqué Bloomberg, soit près du double des 970 tonnes de l’année précédente. Les exportations de pétrole, quant à elles, ont chuté de 30 % au premier semestre 2023.

L’essor prévu de la production de cocaïne en Colombie intervient dans le cadre d’un changement de politique imposé par le président du pays, Gustavo Petro, qui a appelé les autorités anti-drogue à poursuivre les principaux barons de la drogue qui font le trafic de stupéfiants à l’étranger plutôt que les producteurs de feuilles de coca.

Petro a également exprimé le désir d’engager des négociations avec les principaux exportateurs colombiens de cocaïne dans le cadre d’une tentative visant à réduire la violence liée à la drogue.

Selon un rapport publié cette semaine par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, une conséquence involontaire du changement de politique de Petro a été une augmentation de 13 % des terres utilisées pour cultiver des plants de coca – dont les feuilles sont transformées en cocaïne. La récolte ou la culture de plants de coca est illégale en Colombie.

Le rapport de l’ONU indique également qu’environ 230 000 hectares (570 000 acres) de terres colombiennes sont utilisés pour récolter des plants de coca. L’augmentation des récoltes disponibles s’est accompagnée d’une augmentation de la production, a ajouté Hernandez à Bloomberg.

En août, une cargaison de 9,5 tonnes de cocaïne en provenance d’Équateur, pays frontalier de la Colombie, a été interceptée par les autorités espagnoles. Les éléments de preuve provenant de la cargaison saisie, qui était déguisée en livraison de bananes congelées, indiquaient que la drogue était destinée à être distribuée à 30 réseaux de drogue européens.