La cocaïne est notre principale exportation – président colombien

Des rapports récents suggèrent que les stupéfiants supplanteront une fois de plus le pétrole en tant que principale matière première du pays.

La cocaïne et le pétrole ont toujours rivalisé pour devenir les principaux produits d’exportation de la Colombie, a déclaré vendredi le président Gustavo Petro. Les opposants de Petro l’accusent d’avoir créé un « narco-État », tandis que le président insiste sur le fait que les forces du marché sont responsables de la récente augmentation de la production de cocaïne.

« La cocaïne a été à plusieurs reprises le premier produit d’exportation de la Colombie, et sinon, le deuxième », Petro a écrit sur X, anciennement Twitter. « Tout dépend du prix international des deux produits, si le prix du pétrole baisse, la cocaïne est la plus grande exportation, si le prix international du pétrole augmente, c’est le pétrole ». [first] et la cocaïne le second.

Sous Petro, la Colombie a largement abandonné sa politique de fumigation des plantations de coca, se concentrant plutôt sur l’arrestation des principaux dirigeants des gangs de drogue. Pendant ce temps, Petro a permis aux petits producteurs de coca de conserver leurs récoltes et a conclu des accords de cessez-le-feu avec certaines des plus grandes milices armées du pays, dont beaucoup financent leurs opérations de guérilla avec les profits de la cocaïne.

En savoir plus La cocaïne va devenir la plus grande exportation de Colombie – Bloomberg

Au milieu de cet assouplissement de la politique en matière de drogue, la culture de la cocaïne a atteint un niveau record en Colombie l’année dernière, selon un rapport de l’ONU. Avec une production potentielle de drogue en hausse de 24 % par rapport à 2021, la cocaïne devrait dépasser le pétrole en tant qu’exportation la plus lucrative de Colombie avant la fin de l’année, a rapporté Bloomberg jeudi.

En 2022, les exportations colombiennes de cocaïne ont rapporté 18,2 milliards de dollars, et celles du pétrole 19,1 milliards de dollars, selon les chiffres de Bloomberg.

Les opposants de Petro affirment que la politique du président est directement responsable du fait de remplir les poches des trafiquants de drogue. « Nous devons empêcher Petro de transformer la Colombie en narco-État » Le sénateur Miguel Uribe Turbay, du parti d’opposition Centre démocratique, a écrit vendredi sur X.

Le fait que les revenus de la cocaïne se rapprochent de ceux du pétrole démontre la « triste réalité » que l’extraction de pétrole ne rapporte pas autant d’argent que la production de pétrole, a répondu Petro. « Nous voulons une Colombie productive » il ajouta.