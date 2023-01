La cocaïne continue de se propager à travers l’Europe à un rythme alarmant

Chaque minuscule emballage en plastique avait à peine la taille d’un ongle et pesait en tout 0,2 gramme. Pourtant, les sacs de police à poudre blanche saisis dans une cave bruxelloise étaient une autre indication qu’une augmentation de l’offre de cocaïne et de crack frappe durement l’Europe.

Et, avec elle, vient une violence liée à la drogue sans précédent en Belgique et aux Pays-Bas, dont les ports d’Anvers et de Rotterdam se sont avérés la principale porte d’entrée des cartels de cocaïne latino-américains sur le continent.

En Belgique, le ministre de la justice est contraint de vivre dans un refuge, hors de portée des gangs de la drogue. Aux Pays-Bas, les meurtres frappent de plus en plus de personnalités et on soupçonne que la raison pour laquelle l’héritière du trône néerlandais a dû quitter sa vie étudiante et rentrer chez elle était également liée aux menaces des barons de la drogue.

“Nous devons presque le voir comme une guerre”, a déclaré Aukje de Vries, secrétaire d’État néerlandais aux douanes.

Les autorités du port d’Anvers, dans le nord de la Belgique, ont annoncé mardi un nouveau record annuel de saisies de cocaïne l’année dernière : 110 tonnes, 23 % de plus qu’en 2021 et plus du double de la quantité confisquée il y a cinq ans.

“Cela nous a étonnés”, a déclaré le ministre belge des Finances, Vincent Van Peteghem. “Cela signifie également que les drogues qui entrent en Europe (sans être détectées) par nos ports augmentent également. Et cela, bien sûr, a un impact énorme”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Parce qu’avec la cocaïne vient non seulement la dépendance, la décomposition et la mort, mais aussi la violence et la guerre des gangs.

Au cours des trois dernières années, Anvers a subi des dizaines d’attentats à la grenade, d’incendies et de petites bombes souvent liés à des gangs essayant de se partager le commerce florissant de la cocaïne.

Lundi soir, la ville mieux connue pour le peintre Peter-Paul Rubens et une célèbre école de mode a vu la mort par balle d’un enfant, probablement une victime involontaire de la guerre contre la drogue.

“Une fille d’à peine 11 ans qui n’a manifestement rien à voir avec les gangs criminels est aujourd’hui victime d’un narco-terrorisme de plus en plus impitoyable”, a déclaré le procureur d’Anvers Franky De Keyzer.

La situation en Belgique est devenue si mauvaise que même le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, vit dans la clandestinité après que des preuves ont émergé que des gangs de drogue pourraient chercher à l’enlever, ou pire.

Aux Pays-Bas également, où se trouve le port mondial de Rotterdam, les meurtres et les intimidations sont devenus de plus en plus courants alors que les barons de la drogue se donnent beaucoup de mal pour protéger leur part du marché de plusieurs milliards de dollars. Et 50 tonnes de cocaïne y ont été saisies l’an dernier ce qui, combiné à Anvers, a fait une nouvelle année record.

Parmi les victimes de meurtres très médiatisées aux Pays-Bas ces dernières années figuraient un avocat représentant un témoin dans un procès de gangsters de la drogue et le journaliste spécialisé dans la criminalité Peter R. de Vries, qui était un confident du même témoin.

Des menaces non précisées contre l’héritière du trône néerlandais, la princesse Amalia, l’ont forcée l’année dernière à abandonner la vie étudiante à Amsterdam et à rentrer chez elle. La sécurité aurait également été renforcée autour du Premier ministre Mark Rutte. Dans les deux cas, on soupçonne que la criminalité liée à la drogue est un facteur.

Et dans des endroits comme Bruxelles, où la violence est peut-être moins spectaculaire, la cocaïne et le crack commencent à avoir un effet paralysant dans des quartiers comme les Marolles, un quartier si pittoresque qu’il figurait dans les aventures du dessin animé de Tintin.

L’inspecteur en chef de la police du quartier, Kris Verborgh, a déclaré que la cocaïne sud-américaine “semble être – ou semble être devenue – la nouvelle norme”.

Verborgh indique que le coût du produit de base en Colombie s’élève à environ 536 dollars le kilogramme. Un kilogramme de produit fini peut rapporter quelque 70 000 euros dans les rues de Belgique.

“C’est une énorme somme d’argent que vous pouvez gagner relativement facilement”, a-t-il déclaré.

Pour cette raison, les saisies de dizaines de tonnes à Anvers et à Rotterdam peuvent encore constituer une bataille perdue d’avance dans un commerce mondial de plusieurs milliards de dollars entre les pays d’Amérique latine que sont la Colombie, le Pérou et la Bolivie et les grandes villes d’Europe.

Les Marolles bruxelloises sont à peine le point zéro de ce commerce et bon nombre des 11 000 personnes vivant dans son dédale de rues étroites sont parmi les plus pauvres de la ville de 1,2 million d’habitants.

Pourtant, au cours des derniers mois, ils ont été recherchés pour la vente de cocaïne et de crack. Verborgh a déclaré que chaque petite dose de 0,2 gramme se vend 20 euros, à la portée même d’un mendiant à la recherche d’une gratification instantanée pour qui une dose traditionnelle de 0,8 gramme coûtant 50 euros est trop chère.

“Ils ciblent vraiment les sans-abri”, a déclaré Verborgh. Dans le monde d’un vendeur de cocaïne, cela a un sens économique.

Les réparateurs vendent parfois du crack prêt à être fumé sur le trottoir de rues autrefois tranquilles, même dans une station de métro avec des familles qui passent. Les gangs commencent à intimider les habitants pour qu’ils ne crient pas, lancent des pierres sur les fourgons de police qui passent et essaient de transformer les rues en zones interdites pour la police – qui, souligne Verborgh, ne cède pas.

Depuis la mi-octobre, il y a eu 115 arrestations dans le quartier. Cependant, la puissance des gangs est telle qu’en moins d’une demi-heure un nouveau vendeur peut se trouver au même coin de rue.

Et de plus en plus, les jeunes sont attirés par le commerce en expansion. “Il y a plusieurs années, nous ne voyions jamais quelqu’un qui avait 12 ou 14 ans. Maintenant, nous les voyons faire plus ou moins partie des gangs”, faisant des choses comme des implantations, a déclaré Verborgh.

Pas plus tard que la semaine dernière, la police des Marolles est tombée sur une cache dans une cave apparemment déserte où ils ont trouvé de la cocaïne et d’autres drogues, des balances de précision, un drone, du gaz poivré et deux épées. L’un des deux adolescents arrêtés il y avait 14 ans.

“Eh bien, c’est un problème parce que normalement un jeune de 12 ou 14 ans devrait être à l’école”, a déclaré Verborgh.