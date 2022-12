La coalition Netanyahu ébranle Israël avant la formation du gouvernement

La réaction contre les efforts déployés par le Premier ministre désigné d’Israël, Benjamin Netanyahu, pour former un nouveau gouvernement de droite a été rapide, les critiques israéliens libéraux et même de nombreux conservateurs affirmant qu’il sape les valeurs démocratiques du pays.

Il a provoqué un tollé au sein du système scolaire après avoir promis la semaine dernière à Avi Maoz, le chef du parti d’extrême droite Noam qui promeut des politiques que les critiques décrivent comme homophobe, raciste et misogyne, autorité sur le contenu parascolaire et les programmes d’enrichissement dans le système scolaire public. En quelques jours, des centaines d’enseignants et des centaines de directeurs d’école, ainsi que des dizaines de maires et de conseils locaux se sont publiquement engagés à ignorer tout diktat de M. Maoz et à préserver l’esprit de pluralisme dans leurs salles de classe.