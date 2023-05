DONNÉ comment le parti a été traité par ses propres partisans après avoir formé une coalition avec les conservateurs de David Cameron en 2010, on pourrait penser que les libéraux démocrates hésiteraient à envisager une coalition avec qui que ce soit.

Après tout, ils ont chuté de 57 sièges en 2010 à seulement huit en 2015.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, se rapproche de Sir Keir Starmer

Nick Clegg soutient le candidat travailliste Jared O’Mara 1 crédit

Parlez de loyauté – les anciens électeurs Lib Dem de Sheffield Hallam ont même choisi de jeter leur propre chef Nick Clegg pour un candidat travailliste incompétent et toxicomane, Jared O’Mara, qui ne s’est presque jamais présenté au Parlement et purge actuellement une peine de quatre ans. peine de prison pour escroquerie.

Pourtant, cela n’a pas empêché le chef actuel de la Lib Dem, Sir Ed Davey, de se rapprocher de Sir Keir Starmer dans la conviction qu’une coalition avec les travaillistes pourrait mieux convenir au parti.

Davey a exclu une coalition avec les conservateurs après les prochaines élections, mais a ostensiblement évité de faire de même avec les travaillistes.

De même, Starmer a exclu une coalition avec le SNP mais a refusé, même à la 11e fois de demander dans une interview à Sky News, d’exclure une coalition avec les Lib Dems.

Nous pouvons donc tenir cela pour acquis : Starmer n’est pas sûr de remporter une majorité absolue aux prochaines élections générales, qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025, et rend la pareille aux avances de Davey.

En d’autres termes, dans deux ans, nous pourrions bien être gouvernés par ce couple de Chevaliers du Royaume.

Ils l’appelleraient sans doute une « alliance progressiste ». Si cela se produit, le reste d’entre nous pourrait finir par l’appeler Knightmare.

Quiconque est tenté de penser qu’il s’agirait d’une union de modérés doit réfléchir à nouveau.

Nous avons vu à partir de 2010 comment les négociations de coalition sont une excuse pour les deux parties pour déchirer les manifestes sur lesquels ils viennent d’être élus et concocter un programme incluant des politiques qui ne figuraient dans aucun manifeste des partis.

En d’autres termes, ne vous laissez pas berner par les assurances du Labour en matière fiscale.

Avec les Lib Dems à bord, Starmer pourrait rapidement renoncer à ses promesses de maintenir des impôts bas et s’en servir comme excuse pour recourir à un programme traditionnellement travailliste d’imposition et de dépenses élevées.

Ironiquement, il serait beaucoup plus libre d’augmenter les impôts avec les Lib Dems à bord qu’il ne le serait s’il était lié par ses propres promesses.

Deux chevaliers élitistes conspirant pour imposer au pays un programme qui n’a pas été réellement présenté au public ?

C’est exactement le genre d’intrigue que le peuple britannique a rejeté lorsqu’il a voté pour « reprendre le contrôle » lors du référendum sur le Brexit.

Une coalition Labour-Lib Dem recréerait l’illégitimité démocratique qui accompagne l’adhésion à l’UE – où des directives affectant la vie de chacun d’entre nous jaillissaient de nulle part, sans jamais être discutées en public, et encore moins approuvées dans un manifeste.

Alors, à quoi pourrait ressembler un programme de coalition Labour-Lib Dem ?

Impôts

Le TRAVAIL s’est opposé à l’augmentation de l’assurance nationale par le gouvernement et a déclaré qu’il aurait gelé la taxe d’habitation cette année (bien que les conseils dirigés par les travaillistes ne l’aient pas fait).

Mais de telles politiques ne survivraient pas une minute dans les négociations de coalition.

En 2019, le manifeste de Jeremy Corbyn – soutenu par Sir Keir et tous les bancs avant actuels du Labour – proposait 82 milliards de livres sterling d’augmentations d’impôts.

Les libéraux démocrates se sont également vantés d’augmenter l’impôt sur le revenu.

En avril, l’adjointe de Sir Keir, Angela Rayner, a parlé d’un raid fiscal sur les plus aisés.

Une coalition signifierait des hausses d’impôts partout.

Migration

LE gouvernement n’a pas réussi à arrêter les petits bateaux, mais une coalition Labour-Lib Dem n’essaierait même pas.

Les libéraux démocrates ont tenté d’arrêter le stratagème rwandais à la Chambre des lords.

Il n’y a aucun moyen que le parti accepte des mesures sévères sur la migration.

Politiques vertes

SI vous pensez, à juste titre, que l’objectif de zéro net du gouvernement va vous coûter cher, une coalition travailliste-libérale vous frapperait encore plus durement.

Les travaillistes veulent retirer toute l’énergie dérivée des combustibles fossiles du réseau électrique d’ici 2030 sans nous dire comment ils entendent faire face quand il y a peu d’énergie éolienne ou solaire.

Les Lib Dems ont proposé d’avancer l’objectif de zéro net à 2040 sans nous dire comment il y parviendra, ni combien de milliards cela coûtera.

Que Dieu nous aide si les travaillistes et les Lib Dems finissaient également en coalition avec les Verts – la seule députée du parti, Caroline Lucas, a attaqué tout le concept de croissance économique.

Manifestations écologiques

LE Parti travailliste a soigneusement évité de dire qu’il abandonnerait la loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, qui introduit de nouveaux pouvoirs plus stricts pour la police pour lutter contre les manifestants qui bloquent les routes et vandalisent les bâtiments.

Mais ne vous attendez pas à ce que cela se maintienne dans une coalition avec les Lib Dems – l’acte irait, et ce serait carte blanche pour les éco-manifestants.

Brexit

SIR KEIR s’est bien gardé de faire des promesses de réintégration dans l’UE ou le marché unique, affirmant qu’il voulait « faire fonctionner le Brexit ».

Ne vous attendez pas à ce que cela résiste aux négociations de coalition.

Les Lib Dems voulaient annuler le Brexit lors de leur campagne électorale ratée de 2019 et n’ont jamais renoncé à leur ambition de rejoindre.

Représentation proportionnelle

Les libéraux démocrates ne seraient pas heureux de revenir au gouvernement pour un mandat.

Leur plus grand prix pour soutenir les travaillistes serait d’introduire la représentation proportionnelle pour les élections de Westminster – dans l’espoir de s’assurer qu’ils continueraient à être des courtiers de pouvoir pour toujours.