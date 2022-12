La Coalition juive républicaine dit que Santos “nous a trompés” sur son héritage

L’homologue démocrate du groupe, le Jewish Democratic Council of America, a adopté une ligne plus dure, appelant M. Santos “à ne pas prêter serment”. dans un post sur Twitter et contester l’intégrité du RJC pour ne pas avoir fait de même.

Le RJC a déjà adopté une position plus ferme sur les affronts perçus envers la communauté juive.

Il a demandé à plusieurs reprises au Congrès de retirer la représentante Ilhan Omar, démocrate du Minnesota, de son siège à la commission des affaires étrangères de la Chambre pour des remarques sur Israël et la politique israélienne que le groupe a qualifiées de «tropes antisémites».

La coalition a également condamné la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie en 2021 pour avoir fait des commentaires antisémites sur les réseaux sociaux et l’a appelée une deuxième fois – avec le représentant Paul Gosar de l’Arizona – pour avoir pris la parole lors d’une conférence nationaliste blanche.

Gabriel Groisman, l’ancien maire de Bal Harbour, en Floride, et membre du conseil d’administration de la coalition, a déclaré qu’il avait rencontré M. Santos lors de l’événement de Las Vegas et qu’il avait été ravi qu’un républicain juif ait été élu à la délégation de New York. au Congrès, mais a qualifié les récentes révélations «d’extrêmement offensantes».

Il est allé au-delà de la déclaration du RJC, affirmant que “les dirigeants républicains devraient condamner publiquement Santos et qu’il ne devrait se voir confier aucune mission de comité”.

“Heureusement, les mandats au Congrès ne durent que deux ans”, a ajouté M. Groisman. “J’espère que nous pourrons le faire sortir le plus tôt possible.”

Mais l’un des nouveaux membres du conseil d’administration du groupe, Josh Katzen, le président d’une société immobilière commerciale du Massachusetts, a cité de multiples exemples de démocrates qui ont été accusés d’embellir leurs dossiers dans le passé, y compris Hillary Clinton, qui a affirmé en 2008 qu’elle avait courir sur un tarmac pour éviter les tirs de tireurs d’élite lors d’un voyage en Bosnie en 1996, et le président Biden, qui a déclaré avoir terminé dans la première moitié de sa classe de droit et avoir bénéficié d’une bourse universitaire complète.