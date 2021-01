Le Premier ministre italien Guiseppe Conte a déclaré aux législateurs lundi que son gouvernement pouvait « garder la tête haute » alors qu’il tentait d’empêcher l’effondrement de la coalition au pouvoir.

Conte se bat pour sa survie politique après que l’ancien Premier ministre Matteo Renzi ait retiré le soutien de son parti du gouvernement mercredi dernier.

Le parti Italia Viva de Renzi accuse Conte d’utiliser la pandémie pour centraliser le pouvoir et de ne pas en faire assez sur certaines questions telles que l’éducation, les infrastructures et la gestion de la pandémie. Il s’oppose également aux projets de Conte de dépenser les 209 milliards d’euros que le pays recevra de l’Union européenne pour relancer l’économie durement touchée par le COVID-19.

S’adressant à la chambre basse du Parlement lundi à midi, Conte a déclaré: « Avons-nous toujours pris les meilleures décisions? Chacun peut faire ses évaluations. »

« Pour ma part, je peux dire que le gouvernement a travaillé avec le plus grand soin et la plus grande attention pour les équilibres délicats, y compris constitutionnels. »

« Si je peux parler au nom de tout le gouvernement, la tête haute, ce n’est pas par arrogance de quelqu’un qui croit ne pas avoir commis d’erreur », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas conscient de la façon dont tout le gouvernement met toute son énergie physique et mentale pour mieux protéger la nation. «

Italia Viva est faible, mais ses 48 législateurs – dont 18 au Sénat – sont essentiels pour fournir au gouvernement de centre-gauche de Conte sa majorité parlementaire.

Conte dirige sa deuxième coalition. Le premier s’est effondré en août 2019 après que Matteo Salvini, le chef du parti d’extrême droite de la Ligue, s’est retiré du gouvernement dans l’espoir de déclencher des élections anticipées. Mais le pari n’a pas porté ses fruits, Conte étant en mesure de conclure un autre accord de partage du pouvoir avec le Mouvement cinq étoiles de gauche (MS5), le Parti démocrate de centre-gauche, un groupe parlementaire de gauche et Italia Viva.

Il a exprimé sa perplexité face à la crise politique actuelle, qui, selon lui, n’a « aucune base plausible » car « la pandémie est toujours en plein cours ».

Certains législateurs ont aidé à lever les panneaux « Conte Resign » alors qu’il parlait lundi, mais la plupart lui ont fait une ovation debout à la fin.

Conte doit parler au Sénat mardi matin. Les deux discours sont suivis d’un vote semblable à une motion de confiance.